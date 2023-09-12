Появилась информация, что власти Швеции всё же рассматривают возможность передачи Украине своих самолётов

JAS 39 Gripen

Недавно формальный руководитель сопредельной России территории Зеленский совершил турне по странам Европы, в ходе которого снова выпрашивал истребители западного образца. Одной из стран, в которых побывал Зеленский, стала Швеция.

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По итогам этих "гастролей" стало известно, что западная коалиция готова предоставить Украине некоторое количество истребителей F-16 Fighting Falcon из наличия собственных ВВС. Странами-донорами согласились быть Дания и Нидерланды. Позже к ним присоединилась и Норвегия. Предварительно речь идёт о передаче 61 "Боевого сокола". Из них 42 машины передадут Нидерланды (по крайней мере так заверяют в Киеве), ещё 19 истребителя "подарят" датчане. О количестве самолётов, которые намерена передать Норвегия, пока ничего не известно.

Во время своего вояжа Зеленский не забыл попросить и у Швеции истребители JAS 39 Gripen, но получил вежливый отказ. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что в планах руководства страны поставки истребителей Украине не значатся.

Похоже, за короткий промежуток времени эти планы были скорректированы. Как сообщили СМИ со ссылкой на радиостанцию Sveriges Radio (Шведское радио), в ближайшее время власти страны поручат своим военным провести оценку возможности передачи истребителей Gripen Украине. Кабинету министров Швеции необходимо знать, как передача самолётов может отразиться на обороноспособности страны и как быстро ВВС получат новые самолёты взамен переданных. Другими немаловажными вопросами являются обучение пилотов и технического персонала ВВС незалежной.

Шведское радио ссылается на собственные источники. Конечно, достаточно сложно назвать представленную информацию на 100% достоверной. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Похоже, что старшие "товарищи" из Вашингтона всё же смогли "дожать" шведское руководство. Каким образом? Просто пообещали, что сделают Турцию более сговорчивой относительно её позиции в вопросе вступления Швеции в НАТО.