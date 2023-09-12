Во время Восточного экономического форума президента России спросили о Чубайсе

Скриншот трансляции

Персона Анатолия Чубайса хорошо знакома многим соотечественникам. Особенно тем, кому довелось жить в лихие 90-е годы, когда экономика страны переходила на капиталистические рельсы. Ведь именно Анатолий Чубайс был "отцом" приватизации в России и главным её идеологом. Именно Чубайс обещал простым соотечественникам, что в скором времени они за каждый свой приватизационный ваучер смогут купить по две "Волги". Но, как известно, обещанного очень долго ждут...

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После начала СВО Анатолий Чубайс, занимавший пост специального представителя президента России по связям с международными организациями, покинул свой пост и уехал из страны. До назначения на пост спецпредставителя Анатолий Борисович на протяжении долгого времени руководил государственной корпорации "Роснано". Кстати, поговаривали, что после отставки с поста руководителя корпорации Чубайсу было предложено "заняться Арктикой". Чубайс от такого предложения отказался, сказал, что он любит Север, но не до такой степени...

Чубайс покинул Россию уже достаточно давно. И о нём как-то не вспоминали. Есть вопросы поважнее. Однако об Анатолии Борисовиче с подачи модератора мероприятия вспомнил сам президент Владимир Путин. Произошло это во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отвечая на вопросы об экс-главе "Роснано", Путин заявил, что ему показали фото из всемирной паутины, на котором Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Моша Израилевич. И проживает где-то там...

Президент отметил, что не понимает действий Чубайса. Удрал? Возможно поступок Чубайса как-то связан со сложными процессами в структуре корпорации "Роснано", которую Чубайс возглавлял долгие годы. Со слов президента России, там образовалась огромная финансовая дыра. Путин сказал, что цифры называть не будет, но они очень большие.

Также Путин отметил, что в никаких уголовных дел и преследований нет. Но, возможно, Чубайс опасается возникновения каких-то дел, поэтому даже перешёл на нелегальное положение в Израиле. Кроме того, президент отметил, что искренне не понимает, зачем это Чубайсу нужно.

Зато, похоже, сам Чубайс всё прекрасно осознает. Огромные суммы бюджетных денег просто испарились без какого-либо значимого результата для России. Могут и спросить.