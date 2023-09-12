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Уроки "настоящей" дипломатии от Кулебы
Дипломатия – это особое искусство. Но дипломатами могут быть не только лишь все...

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Кулеба и Блинкен во время ужина. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В последнее время топ-менеджеры от западного истеблишмента что-то сильно зачастили в столицу сопредельной России территории. Причём почему-то большинство таких визитов являются неаноснсированными, сами визитёры предпочитают перемещаться посредством железнодорожного транспорта от польской границы до стольного града (и под покровом темноты), а принимающая сторона во время визитов любит включать воздушную тревогу.

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Только за последнее время было два таких визита. Правда, в обоих случаях обошлось без тревоги. 

Первым в Киев приехал Госсекретарь США Энтони Блинкен. Цель его визита? Если не брать в учёт размытые формулировки, то господин Блинкен приезжал заслушать обстановку и нарезать очередных задач. Злые языки клевещут, что главной целью поездки стало окончательное выставление временных рамок продолжающегося "контрнаступа". После Вашингтон начнёт планомерный слив Зеленского. Не незалежной, а именно Зеленского с его офисными.

Не успели киевские деятели выдохнуть после отъезда заокеанского шефа, как в Киев примчалась глава МИД Германии Анналена Бербок. И если визите Блинкена было известно хотя бы за сутки (возможно более), то фрау Бербок прибыла в Киев как раз с неаноснированным визитом. Ночным поездом. Все это было связано с соображениями безопасности. Сразу становится понятно, кто является ферзём в глобальной геополитической игре, а кто фигурой попроще, на подхвате. 

Зачем Бербок приезжала в Киев? Немецкая пресса заявила, что этот визит был задуман как знак "солидарности" с Украиной перед очередной Генассамблеей ООН. 

Но сейчас не о целях визитов западных руководителей, а действиях принимающей стороны. В обоих случаях визитерам (фактически проверяющим) были даны уроки настоящей "дипломатии". В роли наставника выступил глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

Во время визита Блинкена руководитель внешнеполитического ведомства незалежной повёл своего высокого гостя на ужин в фаст-фуд кафе одной известной американской фирмы. Прогиб? Похоже на то. И весьма похоже, что для господина Блинкена такой формат "ужина" оказался неожиданностью. Он заказал только картошку фри без кетчупа и майонеза. И без газировки. Сам Кулеба довольствовался каким-то ролом. Тоже без газировки. 

О том что формат деловых переговоров за "ужином" не очень понравился Блинкену свидетельствует его брезгливое выражение лица, запечатлённое на видео вездесущими журналистами. Ещё бы, если даже в Америке питание в такого рода столовках считается прерогативой далеко не самой состоятельной категории населения. Но и это ещё не всё...

Во ходе разговора на камеру пан Кулеба поделился с гостем тем, что во времена его студенческой юности двойной чизбургер и большая кола были лучшим завтраком с похмелья. В общем, во время "ужина" Кулеба полностью дискредитировал себя как политик.

Зато после визита высокопоставленного вашингтонского чиновника на двери кафешки появился информационная табличка, сообщающая посетителям, что в заведении был Госсекретарь США Энтони Блинкен! 

Фото: Reuters / POOL

После провального ужина с Блинкеном Кулебе бы сделать выводы... Но не тут то было. Во время совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок он фактически вытер ноги о высокопоставленную гостью. Речь шла о поставках Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Заявление Бербок было весьма расплывчатым, она не сказала ни "да", ни "нет", лишь дала понять, что это сложный процесс. На что Кулеба отреагировал довольно прямолинейно:

Вы всё равно это сделаете [поставите ракеты, прим.] <...> Я не понимаю, почему мы теряем время.

При этом Кулеба ещё что-то говорил про "уважение процессов" в Германии, но добавил, что против поставки ракет нет ни одного аргумента. Фактически, сделав свое ультимативное заявление, пан Кулеба дал понять, что всей Европе (в лице Германии) нравится быть терпилой.

Это всё, что необходимо знать о современной дипломатии Киева.

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#украина #сша #политика #германия #блинкен #геополитика #кулеба #бербок
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