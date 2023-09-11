У армии России может появится ещё одна плавающая САУ, основанная на советских наработках

Сборочно-сдаточное производство ОАО "Курганмашзавод". Фото: ОАО "Курганмашзавод". Артиллерию традиционно называют богом войны. Несмотря на достаточно широкое внедрение новых систем вооружения, в условиях современных геополитических реалий артиллерия по-прежнему остаётся актуальной на поле боя. В данном случае речь о ствольной артиллерии. Прежде всего о самоходной.

В настоящий момент главным калибром полевой артиллерии Вооружённых сил России являются 152-мм пушки и гаубицы. Парк самоходных артиллерийских орудий этого калибра представлен гаубицами 2С19 "Мста-С" (их большинство) и 2С3 "Акация", а также самоходными пушками 2С5 "Гиацинт-С". В скором времени к ним добавиться и колёсная САУ "Мальва" в том же калибре.

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Кроме того, стало известно, что "Курганмашзавод" может начать производство плавающей 152-мм гаубицы. Соответствующее заявление агентству РИА "Новости" сделал заместитель исполнительного директора предприятия по ГОЗ и ВТС Роман Хромов. Артиллерийское орудие будет размещено на доработанном шасси БМП-3.

Тема "Пат-С" - это большой калибр и легкая масса. Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО боевые действия и перемещение техники в рамках этих боевых действий, мы видим, что потребность в легкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует. Но так как та машина разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать, в частности, с точки зрения системы управления огнем.

152-мм самоходная гаубица 2С18 ("Пат-С"). Фото: СКБМ Курганского машиностроительного завода

В данном случае речь идёт о хорошо забытом старом. Ещё в советское время предприятие работало над созданием такого самоходного артиллерийского орудия. Был даже построен опытный образец такой установки, которая получила название "Пат-С". Гаубицу калибра 152 мм установили на шасси боевой машины пехоты (БМП-3).

Но в серию боевая машина так и не пошла из-за того, что Россия подписала договор о сокращении обычных вооружений в Европе (ДОВСЕ). В настоящий момент наша страна вышла из этого договора [прим.].

В настоящий момент времени ведутся работы по сбору информации и её анализу для подготовки технического задания.

Фактически, если появилась информация о возможном возобновлении производства 152-мм гаубицы на лёгком шасси, то, вероятно, запрос такого рода поступил от военных. Ещё одно доказательство того, что некоторые образцы плавающей боевой техники по-прежнему остаются актуальными.

На данный момент единственными крупносерийными самоходными артиллерийскими орудиями российской армии, способными преодолевать водные преграды являются 122-мм гаубица 2С1 "Гвоздика" и 120-мм артиллерийско-миномётная установка 2С9 "Нона-С". Но калибр этих установок подходит не под все задачи, да и дальность стрельбы относительно невелика, что очень важно для контрбатарейной борьбы.