Принято решение о возобновлении производства танков Т-80

T-80БВМ. Фото:rostec.ru

Основной боевой танк Т-80, разработанный Кировским заводом, был принят на вооружение Советской армии в далёком 1976 году. На момент своего появления это была действительно прорывная боевая машина. Т-80 стал первым в мире танком, оснащённым встроенной динамической защитой.

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Производство танков данного типа в советское время было развёрнуто на Кировском заводе в Ленинграде, на заводе "Омсктрансмаш" и на заводе им. Малышева в Харькове. Последний после распада СССР остался на Украине. Единственным российским заводом, выпускавшим Т-80 оставался завод в Омске. В настоящее время производство танков Т-80 свёрнуто. Осуществляется лишь модернизация ранее выпущенных машин.

Но Т-80 не потерял своей актуальности. Эта грозная боевая машина по-прежнему востребована военными.

Стало известно, что в России возобновят производство танков Т-80. Речь не о модернизации, выпуске с нуля. Соответствующее заявление сделал директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов. С его слов, такую задачу перед концерном поставили военные. В настоящий момент идёт проработка вопросов с министерством промышленности и торговли, поскольку возобновление производства потребует новых мощностей.

Самой совершенной модификацией танка является Т-80БВМ с 1250-сильным газотурбинным двигателем. Модернизированные машины поступают в танковые подразделения российской армии с 2019 года.

Новость, конечно, хорошая. Но в то же время возникает резонный вопрос. Похоже, что производство планируют возобновить в Нижнем Тагиле. А почему бы тогда ещё не увеличить выпуск более современных и уже хорошо освоенных в производстве танков Т-90М "Прорыв"? Тем более эта машина по праву считается лучшим серийным танком в мире.

Вероятно, дело в том, что Т-80 новой постройки просто дешевле, а танков требуется много. Хотя нельзя исключать и того, что новые Т-80БВМ, приспособленные для действий в сурового полярного климата, поступят на вооружение арктических подразделений. Заклятые недруги продолжаю проявлять нездоровый интерес к российской Арктике.