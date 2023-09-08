Япония совместно с иностранными партнёрами решила создать истребитель 6-го поколения и вооружить его ракетами собственными производства

Концептуальное изображение японского истребителя 6-го поколения. Изображение: Brad Covington/Flickr and Japanese Ministry of Defense/Wikiwand

Не многие страны в мире имеют собственную авиационную промышленность. Тем более немногие из них могут проектировать и серийно выпускать боевые самолёты 5-го поколения. Всего таких государств три: США, Россия и Китай.

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Тем не менее авиаконструкторы в различных уголках земного шара уже думают над истребителем следующего, шестого поколения. Соединённые Штаты разрабатывают свой перспективный боевой самолёт в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Собственная программа боевого самолёта будущего есть и европейцев. Называется она FCAS (Future Combat Air System) и ведётся совместно Германией, Францией и Испанией. Кроме того, свой собственный истребитель будущего захотела построить и Великобритания. Британская программа перспективного боевого летательного аппарата называется Tempest.

Информация о всех названных проектах довольно скудная и противоречивая. Практически ничего неизвестно об успехах и неудачах иностранных конструкторов. Также неизвестно на каких стадиях реализации находятся программы. Зато стало известно, что на собственный самолёт шестого поколения "замахнулась" Япония.

Довольно любопытную информацию публикуют западные профильные издания, ссылаясь на японскую прессу. Согласно опубликованным данным, истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства.

О том, что Япония намерена создать собственный истребитель пятого поколения в рамках программы F-X, стало известно ещё в конце 2020 года. Проект предусматривает создание нового боевого самолёта, который сменит истребители Mitsubishi F-2. О ходе проекта ничего неизвестно. Особо стоит отметить, что в данном случае речь идёт о создании именно истребителя 5-го поколения [прим.]. Но иностранная пресса утверждает, что программа F-Х – это не что иное, как сразу 6-е поколение.

Как заявило издание Defense Romania со ссылкой на американскую и японскую прессу, проект истребителя шестого поколения "Годзилла", который может объединить два других крупных проекта, начинает обретать форму.

Власти Японии приняли официальное решение о сотрудничестве с Великобританией и Италией в разработке современного истребителя 6-го поколения. Скорее всего, это решение будет означать слияние британской программы Tempest c японским проектом F-Х.

Если это действительно так, то европейские эксперты, возможно, и правы. Налицо наличие шестого поколения. В результате слияния получился истребитель "Годзилла". Кстати, такое название является неофициальным [прим.].

А ещё истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства. Западные эксперты заявляют, что это совершенно очевидно. И не важно, идёт ли речь о слиянии программ F-X и Tempest либо о какой-то новой японской программе. Японское издание Kyodo News говорит о том, что новый самолёт получит ракеты класса "воздух-воздух", выпущенные оборонной промышленностью Японии. СМИ ссылается на собственные источники в проекте.

Япония и Великобритания провели совместное исследование, в результате которого пришли к выводу, что ракета, разработанная японской промышленностью, будет иметь меньшую стоимость по сравнению с европейской ракетой Meteor. Кроме того, "Годзилла" будет иметь возможность интеграции и других ракет.

Согласно опубликованным данным, Япония, Великобритания и Италия планируют выпустить установочную партию самолётов 6-го поколения к 2035 году.