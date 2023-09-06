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RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
Британские эксперты говорят о том, что системы РЭБ, установленные на российских вертолётах, делают неэффективными радиолокационные средства противника

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Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Фото: mil.ru

В Великобритании есть контора под аббревиатурой RUSI – Королевский объединённый институт оборонных исследований. Эта организация постоянно что-то исследует и выпускает доклады с отчётами. Недавно появился последний такой отчёт, в котором говорится о том, что российские боевые вертолёты используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника. В данном случае уже понятно, о каком противнике идёт речь. Кстати, сам отчёт посвящен провальному контрнаступлению ВСУ. Авторами доклада являются Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс.

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Как пишет профильный портал Bulgarian Military, в докладе "с большой точностью" разъясняются методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемые ВКС России против объектов ВСУ. Украинские военные заметили взаимосвязь между устранением помех в системе GPS и последующими атаками российской авиации. 

Отмечено, что в настоящий момент времени применение российских боевых вертолётов происходит очень близко от линии фронта. Системы РЭБ, установленные на винтокрылые боевые машины, способны излучать сигналы помех в определенных направлениях. И это позволяет системам РЭБ выборочно "нацеливаться" на радиолокационные станции (РЛС) противника. При этом риск создания помех дружественным системам сведен к минимуму. 

Российские комплексы РЭБ, установленные на вертолёты, используют передовые комплексы электронного сканирования, для идентификации и определения местоположения радаров противника. Как только сигнал обнаружен, система постановки помех быстро анализирует его частоту, модуляцию и другие характеристики, чтобы создать соответствующую реакцию.

Такой подход позволяет ставить максимально эффективные помехи, сводя к минимуму вероятность непреднамеренного нарушения режимов работы собственных РЛС или каналов связи. 

Основной принцип работы российских вертолётных систем РЭБ заключается в перегрузке приемника радара сигналами высокой интенсивности. После этого радиолокационная станция неспособна точно обнаруживать и сопровождать цели. Российские системы РЭБ могут работать на той же частоте, что и радар противника. В результате они создают помехи и путаницу, затрудняя оператору РЛС возможность идентификации истинных и ложных целей.

Помимо постановки помех, российские комплексы РЭБ могут и использовать и другие методы подавления радаров. Они могут излучать ложные сигналы, чтобы сбить с толку алгоритмы систем радиолокационного слежения противника. Имитируя присутствие нескольких целей или генерируя фантомное эхо, российские комплексы создают хаотичную радиолокационную среду. Тем самым они усложняют противнику возможность точного выявления и поражения целей. В результате живучесть российских боевых вертолётов кратно повышается.

Системы РЭБ, установленные на вертолётах Ка-52 и Ми-35, отличаются высокой адаптивностью и возможностью модернизации. Они могут включать загрузку усовершенствованных алгоритмов обработки сигналов и методы скачкообразной перестройки частоты для противодействия совершенствующимся РЛС противника. Российские вертолётные системы РЭБ постоянно анализируют излучение от радаров противника и адаптируются к нему, поэтому они сохраняют свою эффективность даже против сложных радиолокационных систем. 

Отмечено, что возможность модернизации модулей РЭБ программным и аппаратным обеспечением гарантирует, что российские комплексы останутся мощным инструментом, способным противодействовать возникающим угрозам на современном поле боя.

В общем, ничего нового. Изложены основные принципы радиоэлектронной борьбы. А авторы "доклада" из британского института просто продемонстрировали, что не зря получают свою зарплату.

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#армия #авиация #оружие #ка-52 #вкс россии #вертолеты #ми-35
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