На Западе подозревают, что американские танки Abrams будут гореть так же, как и Challenger 2

Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Один из танков Challenger 2, ранее подаренных Украине Великобританией, был уничтожен российской армией у села Работино на Запорожском направлении.

Уничтоженный танк Challenger 2. Скриншот видео

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На протяжении почти трёх десятилетий британцы гордились своим основным боевым танком. Они заявляли о том, что за почти три десятилетия с момента принятия "Челленджера" на вооружение в боях не было потеряно ни одного танка данного типа. "Дружественный огонь" во время иракской кампании не в счёт. Речь о прямых столкновениях с противником.

Только истина кроется в деталях, о которых британцы скромно умалчивали. Во-первых, "Челленджеров" за годы производства было выпущено всего ничего (чуть более 400 единиц). Чего там терять в боях? Во-вторых, в отличие от советских Т-55 и Т-72, а также от боевых машин производства США, "британцы" нигде и не воевали. А там где воевали (кампания в Ираке), там имели дело с заведомо более слабым противником.

Танк – это прежде всего боевая машина. А в бою бывает всякое. История неоднократно доказывала, что каким бы совершенным не был танк, всегда найдётся средство для его поражения.

В итоге британцы были вынуждены признать потерю своего танка. Сначала посредством местных СМИ, которые констатировали, что на видеокадрах действительно уничтоженный британский танк. А затем и министерство обороны Великобритании подтвердило, что их Challenger 2 был уничтожен огнём точной артиллерии.

Британское оборонное ведомство говорит про поражение артиллерией. В то же время некоторые российские профильные телеграмм-каналы сообщили, что российские солдаты испортили шкурку диковинному заморскому бронированному "зверю" при помощи обычных носимых противотанковых средств – ПТРК и РПГ. Если это действительно так, то понятно почему британцы говорят о поражении артиллерией. Потеря расхваленного танка, уничтоженного простыми гранатомётами, – это стыдно вдвойне. Впрочем, для России не важно, как был уничтожен "Челленджер" (при помощи ПТРК, ударами авиации или артиллерии). Важно то, что его нет. Первый пошёл, за ним пойдут следующие!

Помимо официального Лондона на Западе тоже отреагировали на уничтожение "Челленджера". Весьма любопытный пункт появился в материале профильного американского издания Military Watch (MW). Западные эксперты прямо заявили, что уничтоженный британский Challenger 2 – тревожный сигнал для США. Почему?

Всё очень просто. В ближайшее время в незалежную прибудут первые десять танков "модернизированных" M1A1 Abrams. И американские аналитики прямо говорят, что эти боевые машины менее живучие, чем те "Абрамсы", что стоят на вооружении армии США. Они даже менее живучие, чем британские "Челленджеры". Дело в том, что вся "модернизация" заключалась в демонтаже с танков критически важных компонентов [прим.].

Если перевести с дипломатического языка на общедоступный, то даже заокеанские эксперты прямо указывают на то, что поставленные Америкой танки будут гореть в степях так же, как и их британский "собрат". А это непоправимый удар по репутации США. Поэтому нельзя исключать и хоть минимальный, но вариант того, что Вашингтон в последний момент откажется передавать свои танки Киеву. Не за этим ли летал госсекретарь США Блинкен в Киев?