Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21 За пост начислено вознаграждение
Западные эксперты: уничтоженный британский Challenger 2 – тревожный сигнал для США
На Западе подозревают, что американские танки Abrams будут гореть так же, как и Challenger 2

реклама

Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Один из танков Challenger 2, ранее подаренных Украине Великобританией, был уничтожен российской армией у села Работино на Запорожском направлении. 

Уничтоженный танк Challenger 2. Скриншот видео

реклама

На протяжении почти трёх десятилетий британцы гордились своим основным боевым танком. Они заявляли о том, что за почти три десятилетия с момента принятия "Челленджера" на вооружение в боях не было потеряно ни одного танка данного типа. "Дружественный огонь" во время иракской кампании не в счёт. Речь о прямых столкновениях с противником. 

Только истина кроется в деталях, о которых британцы скромно умалчивали. Во-первых, "Челленджеров" за годы производства было выпущено всего ничего (чуть более 400 единиц). Чего там терять в боях? Во-вторых, в отличие от советских Т-55 и Т-72, а также от боевых машин производства США, "британцы" нигде и не воевали. А там где воевали (кампания в Ираке), там имели дело с заведомо более слабым противником.  

Танк – это прежде всего боевая машина. А в бою бывает всякое. История неоднократно доказывала, что каким бы совершенным не был танк, всегда найдётся средство для его поражения. 

В итоге британцы были вынуждены признать потерю своего танка. Сначала посредством местных СМИ, которые констатировали, что на видеокадрах действительно уничтоженный британский танк. А затем и министерство обороны Великобритании подтвердило, что их Challenger 2 был уничтожен огнём точной артиллерии.

Британское оборонное ведомство говорит про поражение артиллерией. В то же время некоторые российские профильные телеграмм-каналы сообщили, что российские солдаты испортили шкурку диковинному заморскому бронированному "зверю" при помощи обычных носимых противотанковых средств – ПТРК и РПГ. Если это действительно так, то понятно почему британцы говорят о поражении артиллерией. Потеря расхваленного танка, уничтоженного простыми гранатомётами, – это стыдно вдвойне. Впрочем, для России не важно, как был уничтожен "Челленджер" (при помощи ПТРК, ударами авиации или артиллерии). Важно то, что его нет. Первый пошёл, за ним пойдут следующие!

Помимо официального Лондона на Западе тоже отреагировали на уничтожение "Челленджера". Весьма любопытный пункт появился в материале профильного американского издания Military Watch (MW). Западные эксперты прямо заявили, что уничтоженный британский Challenger 2 – тревожный сигнал для США. Почему?

Всё очень просто. В ближайшее время в незалежную прибудут первые десять танков "модернизированных" M1A1 Abrams. И американские аналитики прямо говорят, что эти боевые машины менее живучие, чем те "Абрамсы", что стоят на вооружении армии США. Они даже менее живучие, чем британские "Челленджеры". Дело в том, что вся "модернизация" заключалась в демонтаже с танков критически важных компонентов [прим.].

Если перевести с дипломатического языка на общедоступный, то даже заокеанские эксперты прямо указывают на то, что поставленные Америкой танки будут гореть в степях так же, как и их британский "собрат". А это непоправимый удар по репутации США. Поэтому нельзя исключать и хоть минимальный, но вариант того, что Вашингтон в последний момент откажется передавать свои танки Киеву. Не за этим ли летал госсекретарь США Блинкен в Киев?

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#танки #abrams #challenger 2 #вооружение #бронетехника
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ первыми уничтожили британский танк Challenger 2 за 30 лет его использования
Поверженный Challenger 2 получил статус "не подлежит восстановлению" после попадания ПТРК Корнет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
51
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
1
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
12
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
6
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
1
Intel Core i9-14900K протестирован в Geekbench
1
«Надеюсь, этого не случится»: жена Зеленского опасается, что мир отвернётся от Украины
+
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
2
Угонщик лимузина за 500 тысяч долларов скрылся от погони, применив трюк из GTA
2
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
87
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
5
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
23
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
1
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
32
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
10

Сейчас обсуждают

linux4ever
22:17
https://www.storagereview.com/review/crucial-m4-ssd-review-256gb Год статьи сам посмотришь?
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
cibershot
22:14
Во времена пенька4 я долго охреневал как AMD процы просто рвали пеньки в играх и в видеокодировании
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Dmitry Mitry
22:12
В Работино как все было, так и осталось, никто его не "освобождал"
NRK: Контрнаступление "забрало" самых опытных и боеспособных военнослужащих ВСУ
nonses84
22:12
Так специально же сделано, чтоб выставить Россию в плохих оттенках, типо приписывают несправедливо и вообще РФ очень плохая и т.д. и т.п. А мы такие хорошие и не чего не должны. Это все указки с шараг...
Концерн «Калашников» запускает сразу два новых цеха по производству боеприпасов
Shatun29
22:11
Поставляя байрактары надеялись на мир, видимо это и есть стремление к деэскалации. "султан" совсем ебанулся.
Эрдоган: Никаких перспектив мира на горизонте не просматривается
Китя.
22:11
Вот и бери паяльник и припаивай мать и видео карту к блоку питания твой слова так надежней.
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Shatun29
22:03
Про Pentium IV Prescott не соглашусь. Это был мой первый процессор, 3Ггц с Hyper-Threading, у знакомого был Athlon 64 3700, так вот в скорости неизвестно какой быстрее был, а по отзывчивости системы п...
ТОП-5 худших процессоров всех времен
glavhyilo
21:58
пиндосы на Китай,щас хотят дёрнуться,думая что повесили Украину на Россию.Да украинцев самых образованных,уже 15 миллионов переехало навсегда жить в Россию.
Пентагон: у США осталось менее шести миллиардов долларов для помощи Киеву
zik3ak
21:53
И тут плавно вылезают всякие платины, титаниумы, особенно титаниумы, в стандарте которых прописаны кпд для низких нагрузок. Это даже не миф, а сравнение ТТХ одной или разных платформ/схемотехник. Это ...
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
Дмитрий Нестеров
21:51
Ну , у меня s и?
Как увеличить память в младшей Xbox series S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем