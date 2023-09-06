Сообщается о применении тяжёлых фугасных бомб с УМПК

Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото: ТАСС

Свой первый полёт истребитель-бомбардировщик Cу-34 совершил ещё в 1990 году. Тогда в воздух поднялся прототип нового самолёта, "выросший" из истребителя Су-27. А уже в 1993 году в воздух поднялся самолёт, построенный на серийном заводе в Новосибирске.

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Широкой публике новая ударная машина была впервые продемонстрирована на авиационном салоне в Ле Бурже в 1995 году. Самолёт демонстрировался в экспортной конфигурации под обозначением Су-32ФН (Su-32FN или Su-32 Fighter Navy), что переводится как "морской истребитель". Такой маркетинг был вынужденной мерой объяснялся стремлением привлечь иностранных заказчиков. В то время Россию сильно лихорадило, стране было не до нового фронтового ударного самолёта, а авиационная промышленность находилась в упадке.

К счастью, времена изменились. Истребитель-бомбардировщик Су-34 оказался востребованным российской армией и нашёл свою нишу. В 2014 году эта грозный боевой комплекс был принят на вооружение ВВС России. Самолёт продолжает выпускаться серийно, но уже в модернизированном варианте. Кстати, это единственный боевой самолёт российской разработки, который никогда не поставлялся на экспорт! И это правильно.

За годы своей боевой службы Су-34 неоднократно доказывал свои высокие лётные и боевые характеристики. Очень достойный бомбардировщик. Максимальная боевая нагрузка самолёта составляет 8000 килограммов. Нагрузка размещается на 12 точках подвески. В номенклатуре вооружения свободнопадающие и корректируемые авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность", противокорабельные ракеты. Самолёт имеет встроенную 30-мм пушку. Кроме того, в случае необходимости Су-34 может дать достойный отпор практически любому воздушному противнику. Во-первых, в арсенале "утёнка" (так машину прозвали за характерный внешний вид) имеются ракеты класса "воздух-воздух"; во-вторых, у самолёта истребительное прошлое.

Су-34 в полёте. Фото из открытых источников

Из-за своих великолепных возможностей, продемонстрированных неоднократно, Су-34 по праву считается лучшим ударным самолётом в мире. Это даже признают эксперты из стана заклятых недругов.

Истребители-бомбардировщики продолжают свой эффективный, но очень нелёгкий труд. Нелёгкий по той причине, что достаточно современную систему ПВО, состоящую как из советских ЗРК и радаров, так и из комплексов, поставленных коллективным Западом одной сопредельной территории, никто не отменял. Её лишь можно обнулить. Либо применять вооружение, способное дотянуться до цели без входа в зону действия ПВО.

И такое оружие есть. Достаточно дешёвое и практичное. Как оказалось в ходе СВО, всё новое – это хорошо забытое старое. Самым эффективным средством для подавления и уничтожения наземных объектов являются фугасные бомбы. Главное, чтобы они летали подальше и поточнее.

ФАБ-500 с УМПК. Фото: VK.COM/MILITARYCHRONICLES

Сначала российским конструкторам удалось "прикрутить" универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) к бомбам ФАБ-500, затем настал черёд калибра поменьше. Крылышки с системой наведения приделали и к 250-кг фугаскам. Оба типа доработанных бомб стали применяться в ходе СВО.

Однако хорошо защищённые, залитые многометровым слоем бетона, объекты противника тоже никто не отменял. Нужно было что-то помощнее. И это нужное опять же оказалось хорошо забытым старым. Это фугасная авиационная бомба ФАБ-1500 М54. Изделие разработки ещё 50-60-х годов прошлого столетия. Кстати, ничего мощнее этой бомбы в арсенале оперативно-тактической авиации ВКС России пока не наблюдается.

Российские бомбардировщики Су-34 стали применять планирующие авиабомбы ФАБ-1500. Это уже озвученные полуторатонные "фугаски", оснащённые УМПК. О начале применения усовершенствованного типа оружия сообщил телеграм-канал Fighterbomber. Затем информацию распространили отечественные СМИ.

Согласно опубликованным данным, первая ФАБ-1500 c УМПК нашла свою цель прямым попаданием несколько дней назад. Отмечено, что модуль планирования и коррекции отличается от тех, что устанавливаются на бомбы калибром 250 кг и 500 кг. Фактически конструкторам пришлось создавать УМПК для полуторатонной бомбы с нуля! И у них получилось.

Также отмечено, что дальность применения ФАБ-1500 М54 с УМПК значительно возросла по сравнению с дальностью бомб меньшего калибра, оснащённых модулями планирования. Заявленная точность доработанного изделия составляет 5 метров. При этом при взрыве бомбы, начинённой 700 килограммами взрывчатки, образуется воронка диаметром 15 метров. Зона сплошного поражения составляет 2 километра.

Сообщается, что в настоящий момент каждый бомбардировщик Су-34 может нести две таких бомбы. В перспективе их количество будет доведено до трёх. И средств ПВО, способных бороться с такими изделиями в настоящий момент нет.

Для справки. Самая тяжёлая планирующая бомба GBU-32 JDAM, стоящая на вооружении США и их союзников, имеет массу 900 килограммов