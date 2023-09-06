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Разведка Эстонии заступилась за премьера Каю Каллас
В Эстонии разразился скандал из-за бизнеса супруга премьер-министра. Но разведка не нашла угрозы национальной безопасности страны

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Кая Каллас. Фото: пресс-служба правительства Эстонии / valitsus.ee

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас – особа довольно специфичная в своих высказываниях. Впрочем, как и подавляющее большинство действующих политических деятелей Прибалтики. Антироссийскую повестку там никто не отменял, поскольку довольно агрессивная русофобская риторика является залогом карьеры этих самых политиков.

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Чем отличилась премьер-министр Эстонии, что наговорила по отношению к России? Наговорила она многое. В качестве наглядного примера можно привести фразу госпожи Каллас о её "голодном советском детстве", сказанную в интервью изданию Financial Times.

У нас ничего тогда не было, не было выбора, ничего не было даже в магазинах… Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром. Это было самое приятное из того, что мы могли получить, поэтому я помню те дни.

Также госпожа Каллас тогда сравнила своё поколение с поколением собственной бабушки. Со слов эстонского премьера, у того поколения было всё: свобода, выбор и открытый мир. И это всё "забрали" у того поколения. 

Изначально можно подумать, что Каллас, вспоминая о детстве, просто зажралась. Поскольку сметана с сахаром – это излюбленное лакомство советской детворы. Но на самом деле премьер-министр в своём интервью не просто лукавила, она нагло врала. Всё дело в том, что она росла не в обычной советской рабочей семье. Когда политик была ребёнком ей папа занимал ответственный пост в Министерстве финансов. 

Это всё к чему? А это про двуличие политиков из Прибалтики. Каллас не даст соврать.

Тут недавно в Эстонии разразился форменный скандал. Эстонская оппозиция уличала премьера Кая Каллас в том, что фирма её супруга по-прежнему ведёт бизнес с партнёрами из России. И это на фоне антироссийской риторики, антироссийских санкций, возведенных в ранг национальной политики. Кроме того, незадолго перед скандалом сама Каллас призывала эстонских предпринимателей "прекратить кровавый бизнес" с Россией.

А потом такая неожиданность... В результате оппозиция потребовала от госпожи Каллас сложить полномочия. Того же потребовал и президент Эстонии. Только сама премьер от такого предложения отказалась, сказала, что она будет выполнять свои обязанности в рамках Конституции. Да и вообще она "не знала" о бизнесе своего супруга в России.

А тут ещё разведка Эстонии заступилась за премьера Каи Каллас. Как сообщают СМИ, генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон, заявил, что деловые связи супруга премьер-министра не представляют угрозы национальной безопасности Эстонии. Это было установлено в ходе дополнительных проверок. Поэтому Кая Каллас не будет лишена доступа к государственной тайне.

На вопрос, предупреждала ли полиция безопасности премьера на эту тему, директор полиции безопасности заявил, что Кая Каллас дала исчерпывающие ответы. Руководитель эстонской разведки добавил, что добавить ему больше нечего.

Действительно, добавить больше нечего! Таковы их нравы.

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#политика #эстония #прибалтика #скандалы #скандалы в сша #кая каллас
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