Уничтожение "Челленджера" стало ушатом холодной воды для британских военных и представителей ВПК. Пришлось признавать, правда, посредством СМИ

Challenger 2. Фото: Shutterstock

Уже достаточно давно Великобритания в одном из пакетов военной "помощи" передала Украине свои основные боевые танки Challenger 2. Немного, всего 14 единиц. По штатам армий стран НАТО это всего лишь ротный комплект. Кстати, британцы были первыми, кто в рамках так называемой "танковой коалиции", передал свою тяжёлую бронетехнику. За ними были немцы и прочие европейцы со своими танками Leopard 1 и Leopard 2.

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И если "Леопарды", даже в весьма навороченной модификации 2A6, неоднократно демонстрировали свою прекрасную способность гореть, то британские "Челленджеры" в этом замечены не были. Просто англичане старательно прятали свои машины от бойцов российской армии, не позволяя своим прокси из ВСУ использовать танки на передовой. А как ещё? Ведь до последнего времени у "Челленджера" была слава самого неубиваемого танка: нарезная пушка с современными прицелами, способная достать сильно бронированную технику противника на предельной дистанции, и секретная совершенная броня. И если пушку "Челленджера" уже сложно назвать современной, то именно из-за брони переданные танки и прятали. Получилось плохо.

Как ни старались в Лондоне сохранить свою репутацию, она оказалась подмочена. ВСУ всё же бросили в бой свои резервные силы в ходе безуспешного контрнаступа. Эти резервы, обученные НАТОвскими инструкторами, оснащены как раз западной бронетехникой.

В результате один из "Челленджеров", уничтоженный российской армией, остался гореть у села Работино на Запорожском направлении. Новость об этом моментально облетела ведущие СМИ, и не только российские, но и зарубежные.

Можно только представить, что творилось в душах британских военных. Слава неубиваемого танка была развеяна как миф. Только факты – вещь реальная. Рано или поздно пришлось бы признаваться, что "Челленджер" не так хорош, как о нём рассказывали.

В итоге, Великобритания признала уничтожение танка Challenger 2 на Украине. Об этом сообщила британская газета The Gardian. По информации газеты, британские военные эксперты изучили видео, снятое солдатами ВСУ, и пришли к выводу, что уничтоженный танк является "Челленджером". Интересно, что это за эксперты такие, которые соображали почти полдня? В России все, кто хоть немного интересуется военной темой, по первым кадрам сразу же сказали, что уничтожен именно хвалёный британский танк. Определить можно даже по очертаниям башни и корпуса.

Теперь британскому военному ведомству не остается ничего, как исправлять информацию на своём сайте. Все дело в том, что там указано, что с момента принятия на вооружение в 1994 году, "Челленджер" ни разу не был уничтожен огнём противника. Но первый танк этого типа уже пошёл.