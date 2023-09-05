Польский президент в очередной раз напомнил о рекордных военных расходах Варшавы



Польские высокопоставленные деятели, движимые своими невнятными геополитическими амбициями, по-прежнему в своём репертуаре. Как известно, официальная Варшава взяла активный курс на милитаризацию страны. Как говорят сами польские власти, в их планах создание в течение двух лет самой мощной армии в Европе. Вопрос, зачем?

Кстати, уже сейчас, если не брать в расчёт ВСУ, то по ряду оценок у поляков самая мощная армия из всех стран Восточной Европы. Да и в целом всей Европы. Британская армия не в счёт. Если лишить британцев поддержки США и ядерного арсенала, опять же находящегося под контролем американцев, то армия Великобритании не так сильна. Слишком слаба сухопутная компонента. Немецкая армия слишком деградировала за последние десятилетия. Если говорить о французах, то они ещё могут что-то такое изобразить на поле боя в ходе широкомасштабного конфликта. И есть поляки... Остальные европейские армии достаточно слабы.

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При этом Польша продолжает наращивать свой военный потенциал. Только за последнее время официальная Варшава заключила контракты с Южной Кореей на поставки 1000 основных боевых танков, 600 самоходных артиллерийских орудий, почти трёх сотен РСЗО и 48 легких боевых самолётов. К этому всему следует добавить 32 самолёта F-35 и 250 основных боевых танков "Абрамс", заказанных у Вашингтона. Кроме того, недавно Конгресс США одобрил поставку Польше 96 ударных вертолётов "Апач".

Вся это огромная масса вооружения требует колоссальных бюджетных расходов. Непонятно какими путями, но польское руководство откуда-то изыскивает огромные деньги. Президент Польши Анджей Дуда похвастался расходами Польши на оборону. Произошло это во время открытия Международной выставки оборонной промышленности в польском Кельце, на которой и присутствовал Дуда.

Как заявил польский лидер, в следующем году Варшава намеревается потратить на оборонные нужды 137 миллиард злотых. Если перевести в доллары, то по современному курсу это 33 миллиарда. Довольно внушительная сумма даже для Польши!

Со слов Дуды, запланированная на военные расходы сумма составляет более 4% от национального ВВП. А по стандартам НАТО страны-участницы альянса должны тратить на оборону лишь 2% валового продукта [прим.]. А ещё Дуда сказал, что сумма польских затрат на военные нужды "впечатляет весь мир", и столь масштабные траты позволяют проводить динамичную модернизацию армии Польши одновременно по многим направлениям.

В общем, польское чванство снова взяло своё. Нисколько не стесняясь, польский президент стал хвастаться. Впрочем, это черта всех польских политических деятелей.

Вопрос в другом. Дуда заявил про одновременную и динамичную модернизацию польской армии. С учётом номенклатуры заказанного вооружения похоже на то. Можно даже предположить, что Варшава найдет деньги на все свои хотелки. Заокеанские спонсоры подкинут, если не хватит. Но одновременное переоснащение армии в формате "здесь и сейчас" подразумевает, что все эти танки, артиллерийские орудия, самолёты спустя пару десятилетий снова потребуют огромных средств на одновременную модернизацию. Или не потребуют, потому что "не доживут"? Вопрос очень интересный.