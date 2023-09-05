Представитель Минобороны Бельгии пояснил, почему бельгийские F-16 не долетят до Украины





Взлёт бельгийского F-16. Фото из открытых источниковКиевские политики продолжают требовать от стран коллективного Запада вооружение. Во многих случаях такие требования удовлетворяются. После очередного вояжа Зеленского по странам Европы стало известно, что Украина получит истребители F-16 Fighting Falcon американского производства. Самолёты будут переданы из наличия ВВС Дании, Нидерландов и Норвегии. Кроме того, эти же страны заявили о том, что будут осуществлять подготовку самостийных пилотов.

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Можно считать, что Зеленский добился своей цели. Согласно оценкам того же Киева, Воздушные силы ВСУ могут получить 60 подержанных "Боевых соколов". Правда, самого Зеленского такое количество совсем не устраивает. Как заявил он сам, для надежной "обороны" незалежной необходимо 160 таких самолётов. Известно, что аппетиты растут во время еды. Где взять эти самолёты, учитывая что у европейцев их не так много? Вопрос очень интересный...

Ещё одним крупным оператором F-16 в Европе являются ВВС Бельгии. Согласно открытым данным, на начало 2023 года на балансе бельгийских военных находилось 44 боевых "Боевых сокола". Кроме того, эта страна заказала у США партию новейших истребителей F-35, предназначенных для замены устаревших самолётов.

В общем, уже понятно, что на бельгийские самолёты в Киеве с самого начала "положили глаз". Только власти Бельгии старательно упираются и не особо хотят что-то кому-то дарить. Ещё в мае 2023 года официальный Брюссель неоднократно заявлял, что не может передать самолёты, выводимые из эксплуатации. Они нужны в качестве доноров запчастей для ещё летающих F-16, а также для поддержания навыков инженерно-технического состава.

Но, похоже, такие заявления никак не останавливают киевских деятелей. Они продолжают "бомбардировать" Брюссель своим требованиями. В итоге бельгийцы вынуждены были повторить.

Стало известно, что Бельгия не может передать Украине свои F-16 из-за трещин в фюзеляжах самолётов. Такое заявление для бельгийской газеты De Standaard сделал Фредерик Гетинк, чиновник армии Бельгии, ответственный за поставки. Со слов функционера, даже сейчас бельгийские ВВС не могут в полной мере использовать имеющиеся истребители.

Самолеты не используются, потому что они изношены. Эти самолеты уже изношены, потому что они слишком много летали. Вы не можете отправлять в Украину самолеты, которыми сами бы не воспользовались.

Кроме того, чиновник бельгийского военного ведомства переживает и за жизни украинских пилотов.

Например, если мы доставим в Украину опасный самолет с трещинами в фюзеляже, мы поставим под угрозу жизнь пилотов.

Есть ли трещины в фюзеляжах бельгийских самолётов? Не исключено. Поскольку о таких проблемах уже неоднократно заявлял ряд анонимных источников.

С другой стороны, нельзя исключать, что заявление бельгийского военного функционера прямо связано с желанием официального Брюсселя ускорить поставки заказанных самолётов F-35. Бельгийские власти косвенно дают понять старшим "товарищам" из Вашингтона, что они могут передать свои еще летающие F-16. Но потом. А пока в них обнаружены "трещины". Просто вряд ли кого-то в коллективной Европе беспокоит жизнь пилотов. Исключение только в том случае, если в кабинах обещанных F-16 будут находиться всякие "отпускники" из стран Западной Европы.