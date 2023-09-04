В ВВС Турции произошёл досадный инцидент

Истребитель F-4 Phantom II ВВС Турции. Фото из открытых источниковДвухместный многоцелевой истребитель F-4 Phantom II, разработанный фирмой McDonnell Douglas, поступил на вооружение ещё в 1960 году. То есть ещё во время войны во Вьетнаме. Эта боевая машина выпускалась по 1981 год включительно. В Америке последней структурой, которая сняла с вооружения самолёты этого типа стал Корпус морской пехоты. Произошло в далёком 1992 году.

Но это не значит, что заслуженный ветеран вьетнамской войны предан забвению. Этот престарелый боевой самолёт продолжает летать в составе ВВС Ирана, Греции, Турции, Египта и Южной Кореи. Правда, такие полёт иногда сопровождаются инцидентами.

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В частности, турецкий истребитель F-4 Phantom II потерял подвесной топливный бак над Анкарой. Произошло это 4 сентября 2023 года. Как сообщило Министерство обороны Турции, истребитель, вылетевший с авиационной базы в Эскишехире (город в 250 километрах западнее турецкой столицы), пролетая над Анкарой, "уронил" топливный бак на автомобильную стоянку нефтяной компании ТРАО. После инцидента самолёт благополучно приземлился на аэродроме в Эскишехире.

Фото: соцсети

Жертв, пострадавших и разрушений на земле нет. Только незапланированная "бомбардировка" оказалась на редкость точной. Потерявшийся бак поразил два легковых автомобиля, стоявших на парковке. К счастью, топливо не сдетонировало.

Как сообщается, ведется подробная техническая экспертиза произошедшего.