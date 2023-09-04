Некоторое время немецкий канцлер не появлялся на публике после спортивной травмы лица. Теперь он снова приступил к своим обязаностям

Presse-Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press Как известно, высокопоставленные политики тоже люди. Поэтом в их жизни бывают такие же радости и огорчения, взлёты и падения... Кстати, абсолютным рекордсменом по падениям в прямом смысле является президент США Джо Байден. Весь мир облетели кадры с Джо, падающим на трапе своего президентского борта. Официальные представители Белого дома тогда заявили, что причиной падения был ветер. Ладно, пусть ветер... Но если бы это был единичный случай. К тому же Байден еще падал с велосипеда.

Похоже, что от своего старшего заокеанского коллеги решил не отставать и канцлер Германии Олаф Шольц, также известный как "ливерная колбаса". Некоторое время назад ведущие СМИ, со ссылкой на агентство Associated Press, сообщили о том, что с Шольцем произошёл неприятный инцидент спортивного характера. Источники в немецком правительстве сообщили, что политики упал во время пробежки. Упал и повредил лицо. Поэтому канцлер отменил все мероприятия и не появляется на публике.

реклама

Прошло время и канцлер Германии опубликовал своё фото после падения. "Одноглазый" Шольц показал свою персону мировой общественности. На представленном фото правый глаз канцлера закрыт черной повязкой. Политик сам прокомментировал своё фото, написав, что он с нетерпением ждёт мемов. А ещё Олаф Шольц заверил, что на фото всё выглядит гораздо хуже ,чем есть на самом деле.

Возможный пиар? Был бы повод. Тем более, что рейтинг Шольца стал падать. А тут о нём снова заговорила вся Европа. Возможно и так. Но нельзя исключать, что "спортивная травма" во время пробежки – это всего лишь официальная формулировка. Это же как надо было бежать и как надо было падать, чтоб повредить не лоб, нос или щёки, а глаз? Кроме того, инцидент произошёл в выходные. Поэтому есть определенная вероятность, что канцлер просто не очень удачно отдохнул. Но это только предположение.