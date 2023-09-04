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Франция будет обучать пилотов ВСУ
Зеленский заявил, что Франция намерена обучать украинских лётчиков

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Истребители Mirage 2000. Фото: ВВС Франции

Коллективный Запад продолжает оказывать Украине военную помощь. В ряду членов так называемой истребительной коалиции прибыло. Ранее, после очередного европейского "турне" Зеленского, о своём намерении передать Киеву истребители F-16 американского производства заявили Дания, Нидерланды и Норвегия. Что касается подготовки пилотов, то ей будут заниматься сами американцы на одной из своих авиационных баз на территории США, голландцы и датчане. Кроме того, о своём желании заниматься подготовкой украинских лётчиков заявили и власти Румынии. Похоже, что в Париже решили не отставать.

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Стало известно, что Франция будет обучать пилотов ВСУ. Соответствующую информацию, со ссылкой на Телеграм-канал Зеленского, распространили ведущие СМИ. Зеленский заявил, что провел телефонный разговор со своим французским коллегой Макроном. В результате диалога между Киевом и Парижем была достигнута договорённость о том, что украинские лётчики будут проходить обучение пилотированию западных самолётов во Франции. О каком конкретно типе летательных аппаратов идёт речь, Зеленский не сообщил.

Вероятно, речь идёт о базовой лётной подготовке. Но и здесь есть нюанс. 

Несмотря на то, что Франция является членом НАТО, её Военно-воздушные силы никогда не эксплуатировали американские истребители F-16. Французы традиционно отдают предпочтение боевым самолётам собственной разработки. На вооружении ВВС Пятой республики стоят многофункциональные истребители Rafale и более старые, но модернизированные Mirage 2000.

Киев на протяжении длительного времени выпрашивал у Парижа истребители. "Рафали" никто не даст. Слишком дорогие самолёты, которых не так много. Их едва хватает для покрытия потребностей ВВС Франции. Зато часть "Миражей" подлежит постепенному выводу из эксплуатации. Поэтом нельзя исключать, что в скором времени в воздушном пространстве Восточной Европы появятся французские самолёты под украинским флагом. Иначе просто не объяснить такую покладистость французов. Конечно, если в Киеве не выдают желаемое за действительное.

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#украина #политика #нато #авиация #франция #истребители
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