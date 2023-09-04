Появилась информация о том, что Су-34 стал носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал"





Истребитель-бомбардировщик Су-34. Фото: mil.ruСамолёт Су-34, являющийся развитием старого-доброго тяжёлого истребителя Су-27, был принят на вооружение ВВС России в 2014 году. Основное назначение этой боевой машины – нанесение ракетных и бомбовых ударов на линии фронта и в оперативно-тактической глубине противника, поражение стационарных и подвижных целей, уничтожение кораблей противника. Су-34 может применятся днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Кроме того, в случае необходимости он может постоять за себя в манёвренно воздушном бою с истребителями противниками.

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За годы эксплуатации Су-34 подтвердил свои высокие лётные и боевые характеристики. Мало какие страны мира могут похвастаться таким самолётом. Интересно, что за характерные очертания фюзеляжа и большую боевую нагрузку на Западе российский самолёт прозвали "Адским утёнком". Даже американские эксперты честно признались в том, что российский Су-34 является лучшим в мире ударным самолётом.

Действительно, он очень опасен для врага. А теперь стал ещё опаснее. Все дело в том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 получил гиперзвуковое оружие. Ту самую знаменитую ракету Х-47 "Кинжал", которая вызывает зубовный скрежет от бессилья у многих генералов НАТО.

Информацию о новом оружии в арсенале "Утёнка" со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ опубликовало агентство ТАСС. Согласно данным агентства, российский бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО на Украине. Экипаж самолёта представлен к государственным наградам.

До последнего времени единственным носителем "Кинжала" являлся перехватчик МиГ-31К, доработанный в ударный вариант. Когда такие самолёты поднимаются в воздух над союзной Белоруссией, заклятые недурги из НАТО, пристально следящие за полётами этого типа, сразу же ставят в известность своих прокси на Украине. Там звучит воздушная тревога. Потому что МиГ-31К с "Кинжалом" не сулит ничего хорошего.

Если информация о том, что Су-34 дооборудовали в носитель "Кинжала" является достоверной, то представителям НАТО станет намного сложнее идентифицировать цели. Как говорилось, Су-34 "вырос" из Су-27, также как и истребитель Су-35. Визуально все машины похожи. Вероятно, теперь НАТОвские разведчики будут гадать, какой самолёт взлетел. На радаре то особо не видно.