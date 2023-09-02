Германия обновляет парк противолодочных самолётов. На старые машины уже нашёлся покупатель

Противолодочный самолёт P-3C Orion ВМС Германии. Фото: (с) VanderWolf

Свой первый полёт базовый патрульный самолёт P-3 Orion, разработанный компанией Lockheed, совершил в далёком 1959 году. В 1962 году эта неплохая для своего времени машина была принята на вооружение авиации ВМС США. Серийно самолёт выпускался плоть до 1990 года включительно (в т.ч. и по лицензии в Японии). За годы эксплуатации этот летательный аппарат неоднократно модернизировался и стал основным противолодочным самолётом стран НАТО, а также государств, тяготеющих к альянсу.

реклама

Но время берёт своё. В настоящее время "Орион" устарел как морально, таки и физически. Поэтому он постепенно уступает своё место в ВМС стран-партнёров США новому противолодочнику – Boeing P-8А Poseidon. Не стала исключением и Германия.

До последнего времени на балансе немецкой морской авиации числилось шесть "Орионов". Но военно-политическое руководство Германии решило отказаться от данного типа в пользу более совершенной машины. В пользу всё того же американского "Посейдона".

Ещё летом 2021 года оборонное ведомство ФРГ подписало контракт с корпорацией Boeing на поставку пяти морских патрульных самолётов P-8A Poseidon.

Базовый патрульный самолёт P-8A Poseidon. Фото из открытых источников

А что со старыми машинами? Их решили списать? Отнюдь нет. Немцы традиционно умеют считать деньги, поэтому они решили их продать! И на старые "Орионы" даже нашёлся покупатель. Это Португалия. Да, Португалия купит у Германии устаревшие противолодочные самолёты. Как пишут западные профильные СМИ, сумма сделки составляет всего 45 миллионов евро. Это за шесть самолётов!

Довольно любопытный материал на эту тему был опубликован на страницах немецкого издания Flug Revue.

Согласно данным немецких экспертов, по первоначальному замыслу морские авиаторы Германии должны были эксплуатировать имеющиеся P-3C Orion вплоть до 2035 года. Кстати, немцам эти машины достались весьма подержанными. Самолёты были куплены у Нидерландов в 2006 году. Но в конце 2020 года Министерство обороны Германии стало бить тревогу. Оказалось, что технические трудности и не поддающиеся учёту общие затраты делают продление срока службы охотников за подводными лодками неразумным. Задержки с модернизацией самолётов привели к снижению их оперативной готовности.

В итоге военно-политическое руководство в Берлине всё же решило купить новенькие "Посейдоны". Поставки этих самолётов должны начаться в 2024 году.

А тут на счастье немцев объявились португальцы. Власти Португалии опубликовали заявление, согласно которому они готовы выделить 45 миллионов евро на покупку шести немецких P-3C. Помимо самих самолётов португальцы планируют получить запасные части к ним и комплекты модернизации среднего срока службы (MLU), а так же авиационные тренажёры, испытательные стенды и другое оборудование. Предполагается, что сделка будет завершена до конца 2024 года.

Немецкие эксперты отметили, что в ВВС Португалии уже есть пять самолётов P-3C Orion. Они также ранее были куплены у Нидерландов. Но из этих пяти самолётов в боевой готовности (работоспособны) максимум три машины. По результатам сделки власти Португалии рассчитывают обеспечить эксплуатацию P-3C в ближайшие годы без каких либо ограничений.

Однако это не значит, что все шесть планируемых к покупке у Германии "Орионов" будут летать. Немецкие авиаторы долгие годы отчаянно боролись с заведомо плохим техническим состоянием своих P-3C. Иногда доходило до того, что из шести самолётов подняться в воздух мог только один.

Как отмечают немецкие аналитики, возможно, часть самолётов будет куплена в качестве доноров запасных частей. С другой стороны, немецкие P-3C в последние годы прошли капитальный ремонт и даже получили новые крылья.

В общем, можно поздравить португальцев с грядущей покупкой. По сути, это металлолом. В то же время и португальцев понять можно. Португалия – страна небогатая по меркам НАТО и ЕС. Денег брать особо неоткуда, а тут "щедрые" немцы готовы фактически подарить самолёты.