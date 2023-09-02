Хитросплетения энергетической политики Евросоюза

Танкер-газовоз. Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Российская сторона неоднократно заявляла, что санкционная война, развязанная коллективным Западом в отношении нашей страны, – это палка о двух концах. Ведь предупреждали, что санкции будут иметь обратный эффект. Только европейские политики, науськиваемые Вашингтоном, и слышать ничего не хотели. Теперь делают вид, что ничего не произошло, что так должно и быть.

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Долгое время экономика коллективных стран процветала благодаря бесперебойным поставкам природного газа из России. Основные поставки осуществлялись по "Северному потоку-1". Но потом "что-то" пошло не так...

Сначала коллективные европейцы вставляли палки в колёса строительству "Северного потока-2", который дал бы Европе (прежде всего Германии) дополнительные 55 миллиардов кубометров газа. Затем, благодаря стараниям старших "товарищей" из Вашингтона и Лондона, коллективные европейцы и вовсе лишились хорошо отлаженных поставок топлива. Вследствие диверсии СП-1 и так и незапущенный СП-2 пришли в негодность. Единственными маршрутам транспортировки трубопроводного газа из России в Европу остались украинская ГТС и "Южный поток", проходящий через Турцию.

Последствия диверсии на Северном потоке. Фото: Командование обороны Дании

Что сделали европейцы? А их политики сделали вид, что ничего не произошло! Более того, их политические деятели до этого неоднократно заявляли, что Европа намерена отказаться от поставок топлива из России. "Зелёная" повестка, экология, чтобы Путин не заработал от экспорта газа на свою армию... Чего они только не придумали! Кроме того, эти же деятели заявляли, что Евросоюз будет искать альтернативные источники газа. Правда, не уточнили где...

Подвох в том, что газа в мире немного. Газ нужен всем и спрос на него постоянно растёт. Выбывшие поставки из России просто физически невозможно ничем заместить. Даже в современных условиях, когда экономика Европы деградирует, а её промышленность сокращает объемы производства. Но даже для самого "дохленького" производства необходим газ. Он же необходим и для электроэнергетики.

Чем все закончилось (хотя это только начало)? А закончилось тем, что европейцы всё-таки нашли "альтернативное" топливо. Нашли в России в виде сжиженного природного газа (СПГ). На трубопроводный газ то наложено табу, да и основные магистрали доставки газа уже не функционируют. Зато про сжиженный газ в брюссельских директивах ничего не сказано!

Европа, отказавшись от трубопроводного газа из России, вынуждена покупать больше российского СПГ. Согласно оценкам то ли правозащитной, то ли антикоррупционной организации Global Witness, страны Европейского союза с января по июль текущего года закупили 52% всего СПГ, экспортированного Россией. А в 2022 году Европа скупила 49% всего российского экспорта сжиженного газа.

Теперь в Брюсселе настоящий скандал. Европейская комиссия (ЕК) потребовала от стран-членов ЕС прекратить закупки СПГ у России и больше не заключать новых контрактов! Такое требование выдвинул представитель ЕК Тим Макфи.

Функционер заявил, что у них там действует план Repower EU ("Перезапитать Европу"). Основная задача этого плана – скорейшее избавление от закупок российского газа.

Согласятся ли власти европейских стран с таким требованием? Сомнительно, поскольку это будет означать выстрел себе в висок. Как говорилось, газ взять больше негде. Хотя от нынешних европейских политиков можно ожидать чего угодно.