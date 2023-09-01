Отличная новость - ракетный щит страны стал ещё крепче

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе марафона "Поделись своим знанием" сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство.

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Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) являются основой ядерной триады России. Если угодно, то это тот самый ракетный щит, который гарантирует суверенитет нашей страны. Отечественным МБР нет равных в мире. И это правда. Всё дело в том, что основной ядерный арсенал США сосредоточен на атомных подводных лодках. Американские баллистические ракеты LGM-30 Minuteman шахтного базирования не идут ни в какое сравнение с российскими "Тополями" и "Ярсами". Во-первых, американские изделия довольно немногочисленные. Во-вторых, сами "Минитмены" являются довольно старыми конструкциями, у которых постоянно продлевают срок эксплуатации. В-третьих, все ракеты "Минитмен" с 2014 года оснащены только моноблочной боевой частью.

Итак, к вызывающим зубовный скрежет у янки "Ярсам" добавились "Сарматы". Что такое МБР РС-28 "Сармат"? Это новая тяжёлая жидкостная МБР стартовой массой свыше 200 тонн. Ракета шахтного базирования. И предназначена она для замены пока ещё стоящей на вооружении РВСН РФ ракеты РМ-36М "Воевода" (по классификации НАТО – SS-18 Satan). Недаром целый ряд западных экспертов уже поспешил наречь новую российскую ракету "Сатаной 2.0". Старая, но надёжная, РМ-36М за годы своего боевого дежурства успела попортить немало крови западным экспертам, военным, политикам и аналитикам.

Также как и "Воевода", МБР РС-28 способна доставить ядерный заряд в любую точку земного шара. Ракета "Сармат" также оснащена разделяющимся боевыми блоками (до 10 единиц) с индивидуальным наведением. Правда, у новой ракеты боевые блоки имеют меньшую мощность. Согласно открытым данным, каждый такой блок оснащается зарядом около 750 килотонн в тротиловом эквиваленте. И все блоки являются маневрирующим, то есть способны менять траекторию полёта.

Пренеприятнейшие известие для Штатов, потративших долгие годы и многие миллиарды долларов на создание своей системы ПРО. Всё дело в том, что американские ракеты-перехватчики уничтожают баллистические цели за счёт своей кинетической энергии, то есть за счёт удара. Чтобы столкновение перехватчика и цели состоялось, необходимо знать траекторию последней. С современной техникой – это не проблема. Только что делать, если боевых блоков 10 и каждый из них летит по абсолютно непредсказуемой траектории?

Фактически появление "Сармата" на вооружении РВСН стало ушатом холодной воды для Вашингтона и помножило на ноль все усилия по созданию ПРО.