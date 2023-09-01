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"Изделие 305" – главный козырь российских ударных вертолётов
Новая высокоточная ракета позволяет экипажам Ка-52 и Ми-28 не входить в зону ПВО над линией боевого соприкосновения

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Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М и "Изделие 305". Фото: Минобороны России

Российские боевые вертолёты по праву считаются одними из лучших в мире. Это признают даже эксперты из США. Правда, они почему-то ставят на первое место свой вертолёт AH-64 Apache. Вероятно, в данном случае работает принцип "всё самое лучше – американское, а остальное – не очень". Но, справедливости ради, следует отметить, адекватные американские аналитики признают первенство российских винтокрылых машин.

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Ударный Ми-28Н и разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор" являются достойными наследниками легендарного Ми-24, покрывшего себя неувядаемой боевой славой. Да и Ми-35 – прямой потомок "крокодила" не отстает от своего предка. Все перечисленные машины постоянно участвуют в боевых действиях и подтверждают свои высокие лётные и боевые характеристики.

Особенно следует выделить Ка-52 и Ми-28. Эти вертолёты качественно выполняют то, для чего они проектировались, а именно уничтожают танки и боевые бронированные машины. Значительная часть сожжённой бронетехники именно за вертолётами. Для эффективной борьбы с бронированной целями в комплексах вооружения обоих вертолётов имеются противотанковые управляемые ракеты "Штурм" и "Вихрь". Достаточно серьёзные аргументы против даже самых защищённых бронеобъектов. Но и они не главное оружие современных российских вертолётов.

Главным козырем Ка-52 и Ми-28 является так называемое "Изделие 305". Или ракета, известная под приятно-мурлыкающей аббревиатурой ЛМУР – лёгкая малогабаритная управляемая ракета. Очень точное изделие. Такой "лмурчик" может даже запросто влететь в незакрытую форточку. 

Впервые  "изделие 305" было представлено широкой публике в 2021 году. В том же году ракета поступила на вооружение ВКС России. 

ЛМУР имеет полную массу 100 килограммов, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 килограммов и имеет оптическую тепловизионную головку самонаведения. Скорость полёта ракеты составляет 230 м/с. Изделие относится к классу высокоточного оружия и предназначено для поражения как стационарных целей (инженерные сооружения), так и для уничтожения подвижных объектов (бронетехника). 

Но главным преимуществом ЛМУР является дистанция пуска. Рабочая дальность ракеты составляет 14,5 километров (для вертолётного вооружения это много), что позволяет экипажам "Аллигаторов" и "Ночных охотников" уничтожать цели без входа в зону ПВО противника над линией боевого соприкосновения. 

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#ка-52 #вертолёты #вкс россии #изделие 305 #лмур #ми-28
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