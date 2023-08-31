Даже высокопоставленный военный США признал, что подержанные истребители мало помогут Украине

Истребители F-16. Фото: Министерство обороны Нидерландов

На протяжении нескольких месяцев киевские власти убеждали своих старших "товарищей" передать им истребители F-16 американского производства. Убедили. Произошло это во время очередного турне (фактически гастролей) Зеленского по странам Европы. Дания, Нидерланды, а затем и Норвегия согласились передать самолёты из наличия собственных ВВС.

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Согласно данным, публикуемым в западной прессе, Украина получит 61 истребитель F-16 Fighting Falcon. Из них 42 "Боевых сокола" будут переданы Нидерландами, ещё 19 машин подарит Дания. Но это не точно, поскольку 42 самолёта, заявленных со стороны Голландии, это личные хотелки Зеленского. Все дело в том, что у голландцев всего 42 истребителя данного типа. О количестве машин, которые даст Норвегия, ничего не известно. Пока заявлены только намерения.

В общем, в Киеве ликуют. Там умеют быть настойчивыми. Однако это радость преждевременная. Как сообщило издание The New York Times, для успешной реализации передачи F-16 Украине есть определенные препятствия.

Во-первых, истребители F-16 – это довольно дорогие и сложные в обслуживании боевые комплексы. Обучение лётчиков, чтобы они могли использовать самолёты на полную мощность, может занять годы.

Во-вторых, главным препятствием для передачи самолётов "здесь и сейчас" является отсутствие англоговорящих лётчиков и инженерно-технического персонала. Предполагается, что для освоения простых операций пилотам потребуется около четырех месяцев. Но гораздо больше времени потребуется на изучение английского языка. С авиационными техниками и инженерами тоже всё сложно. Со слов генерала Джеймса Хекера, командующего ВВС США в Европе, для обеспечения вылета одного F-16 требуется от 8 до 14 человек наземного персонала. И период подготовки технических специалистов аналогичен периоду подготовки лётчиков!

Но не это главное. Главное в другом. Всё тот же генерал Хекер прямо сказал, что истребители F-16, переданные Украине, не внесут существенного перелома в ход боевых действий. Переданные самолёты смогут помочь ВСУ лишь в краткосрочной перспективе. Они не станут той самой "серебряной пулей", которая поможет Киеву одержать перемогу.

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Американский генерал объективно оценивает ситуацию. Он прекрасно понимает, что F-16, переданные украинцам, смогут создать определенные проблемы, но не более. При полном превосходстве ВКС России в воздухе и мощной российской ПВО эти "Боевые соколы" быстро превратятся в металлолом. Это при условии, если они не будут уничтожены на аэродромах.