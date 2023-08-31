Источники сообщили российским СМИ, что истребители Су-57 получат новейшие дальнобойные ракеты

Истребитель Су-57. Фото: UAC / Global Look Press

Всего три государства в мире могут похвастаться наличием в войсках истребителей пятого поколения. Это США, Китай и Россия. Безусловное лидерство в проектировании малозаметных самолётов принадлежит американцам. У них на вооружении стоят F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

реклама

Первый чрезвычайно дорогой, давно снят с производства и готовиться к постепенному выводу из эксплуатации. Второй хоть и выпускается массово, не отличается дешевизной. Кроме того, эта машина имеет несколько сотен недостатков (многие из них существенные), которые значительно снижают боевые характеристики. А ещё злые языки клевещут, что истребитель F-35 к пятому поколению отнести можно лишь с большой натяжкой. Почему? Просто на F-35 постоянно облезает стелс-покрытие, и самолёт не может летать на сверхзвуке в бесфорсажном режиме.

О китайских самолётах пятого поколения известно достаточно мало. Что касается российского истребителя 5-го поколения Су-57, то несмотря на долгий период разработки и различных испытаний, он запущен в серийное производство. Именно длительная доводка самолёта перед запуском в серию, похоже, позволила российским авиаконструкторам избежать ошибок, допущенных их американскими коллегами. В результате Су-57 является полноценным многофункциональным боевым самолётом пятого поколения. А еще российский истребитель доказал свою эффективность и подтвердил заявленные характеристики в ходе реального боевого применения. Где повоевал F-35? Вопрос интересный, не требующий ответа. Бомбардировки различных полупартизанских отрядов, не имеющих средств ПВО, не в счёт!

Но российские истребители Cу-57 станут ещё эффективнее. Стало известно, что Су-57 вооружат ракетами с дальностью пуска до 300 километров. Информацию об этом распространило агентство ТАСС со ссылкой на собственный осведомленный источник. В данном случае речь идёт об авиационных ракетах класса "воздух-воздух" дальнего действия. Согласно опубликованным данным, в настоящее время истребители Cу-57 имеют в своём арсенале ракеты с дальностью поражения "всего" в 120 километров. Главное оружие самолётов данного типа – их малозаметность.

Интересно, о какой же ракете идёт речь? По всей видимости, это дальнобойная ракета Р-37М. Разработка изделия (Р-37) были начаты в Советском Союзе. Рекордная дальность пуска в 304 километра была достигнута ещё в 1994 году! Основным носителем данного оружия является истребитель-перехватчик МиГ-31.

Модернизированная версия ракеты Р-37М была принята на вооружение в 2014 году. Тогда же было начато и её серийное производство. А с 2020 года данная ракета была введена в состав вооружения истребителей Су-35С и Су-57.

Пуск ракеты Р-37М с борта истребителя Су-35С. Фото: Минобороны России

Более того, ракета уже применялась по реальным воздушным целям в ходе СВО. Так что сообщение "о новых" ракетах для Су-57 – далеко не новость. Впрочем, нельзя исключать, что отечественные конструкторы придумали что-то новое ещё. И это новое изделие, возможно, станет неприятным сюрпризом для недругов России.