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Вопрос покупки танков для армии Литвы отложили до осени
Некоторое время назад власти Литвы решили купить для своей армии танки. Вопрос обсуждается до сих пор

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В свете последних событий, развивающихся на европейском геополитическом театре, страны Европы охватила какая-то настоящая танковая мания. После окончания холодной войны в западных армиях началось тотальное сокращение танкового парка. Теперь же во многих европейских столицах осознали, что танков у них маловато, а те что имеются в наличии давно технически и морально устарели.

Танки Leopard 2 польской армии. Фото: Captain Tobias Cukale/U.S. Army

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Не стали отставать от старших и младшие партнеры по НАТО. В данном случае речь о Литве. Некоторое время назад литовские политики и военные озадачились вопросом приобретения танков для своих вооруженных сил. 

Примечательно, что танков у литовцев на вооружении отродясь не было. После объявления Вильнюсом суверенитета и последовавшего распада СССР всё тяжелое вооружение было выведено на территорию России. Литве не оставили ничего. Впрочем, как и Латвии с Эстонией. 

Еще весной 2023 года в Вильнюсе заявили о намерении приобрести танки западного производства в количестве необходимом для комплектования одного танкового батальона. По штатам НАТО в таком танковом батальоне насчитывается от 52 до 54 боевых машин (немецкий бундесвер и армия США соответственно). В танковый батальон предполагалось переформировать один из уже имеющихся механизированных батальонов литовской армии. Правда, злые языки клеветали, что у литовцев денег хватит только на оснащение танкового взвода, а не батальона... Похоже, что определенная правда в таких заявлениях все же есть.

Вопрос покупки танков для армии Литвы отложили до осени. Об этом сообщило литовское издание Delfi со ссылкой на главу Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса.

На этом этапе решения о покупке танков нет. Сейчас у нас есть три опции: немецкие Leopard, американские Abrams и корейские K. Мы сейчас смотрим, анализируем. Тогда будет принято решение, с которым мы будем работать, хоть это и рекомендация, это решение на самом высоком уровне — Совета госбезопасности. И после этого, думаю, начнется процесс.

Вероятно, расходы на закупку танков в размере 2 миллиардов евро будут заложены в национальный бюджет Литвы на 2024 год. Интересно, что некоторое время назад литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что для армии Литвы предпочтительнее смотрятся немецкие "Леопарды". Вроде ничего нового, поскольку литовцы всегда тяготели к немцам. Но Генпрокуратура Литвы возбудила в отношении министра досудебное расследование за его высказывание. Оказалось, что озвученная им информация (про "Леопарды") является... секретной! 

Цыплят по осени считают. Как оказалось, танки тоже. Удастся или не удастся литовским властям согласовать покупку танков и в каком количестве, покажет время.

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#нато #техника #армия #танки #leopard #литва
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