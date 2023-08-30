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Handelsblatt: Дни доллара как мировой валюты сочтены
Доллар США завязан на нефть. В связи с переводом к альтернативным валютам в расчетах засилью доллара в мире скоро придет конец

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В мировой геополитике происходят по-настоящему тектонические перемены. Происходят они и в мировой экономике, поскольку международные отношения тесно связаны с национальными хозяйствами. Страна, уверовавшая в свою "исключительность" и возомнившая себя мировым гегемоном, постепенно дряхлеет и уходит в тень. Процесс небыстрый, но чему быть - того не миновать. Вероятно, что вместе с гегемонией США пропадет и ценность американского доллара. Похоже, что вечноживые американские президенты, не обеспеченные абсолютно ничем (кроме исключительно "честного" джентльменского слова) порядком всех достали.

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Дни доллара как мировой валюты сочтены. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt. Поиск альтернативной мировой валюты уже начался...

Похоже, что и в Германии, загнанной политикой канцлера Шольца и его "светофорного" правительства в экономическую яму, кое-кто открыл глаза и начал о чем-то догадываться. Конечно, точка зрения немецких экспертов является субъективной, но и она имеет право на существование. 

Немецкие аналитики констатируют, что судьба доллара изначально тесно связана с нефтью. Еще под конец Второй мировой войны президент США Рузвельт и король Саудовской Аравии Абд аль-Азиз ибн Сауд договорились о том, чтобы доллар стал основной валютой при расчетах за нефть. Вместо британского фунта. Предприимчивые янки даже здесь умудрились "кинуть" своих союзников и партнеров [прим.].

Саудиты обязались продавать свою нефть исключительно за доллары. Американцы взамен обещали обеспечить военную защиту королевству. Собственно, именно с этого момента и начался расцвет доллара как мировой валюты. Растущий спрос на нефть способствовал росту спроса на американские деньги...

Долгое время в мире действовало негласное правило - если вы хотите купить нефть, то для этого вы должны сначала купить американские доллары. Таким образом США поставили в зависимость от себя большую часть мира.

Но правило, безупречно работавшее на протяжении десятилетий, однажды дало сбой. Еще в 2012 году между Ираном и Китаем было заключено соглашение, согласно которому расчеты за иранскую нефть будут вестись в китайских юанях. Как отмечают немецкие аналитики, вероятно, в настоящее время аналогичные договоренности имеются между Россией и Ираном. Кроме того, еще весной 2022 года появилась информация о том, что Саудовская Аравия готова продавать свою нефть за юани. Правда, не ясно в каком объеме...

А в июне текущего года информационное агенство Reuters сообщило, что Пакистан закупил партию нефти из России и оплатил ее... в юанях! Власти Китая охарактеризовали проведенную сделку как нормальное торговое сотрудничество. Отмечено, что Россия не принимает доллары за свои энергоносители с момента начала специальной военной операции. Также отмечено, что другие государства используют в расчетах альтернативные валюты, например индийскую рупию или дирхам ОАЭ. Последний удобен тем, что привязан к доллару и не несет никаких курсовых рисков.

Как констатируют аналитики Handelsblatt, попытка США изолировать Россию от всего мира оказалась провальной. Все получилось в точности наоборот, в мире появились новые торговые альянсы. Их появление может привести к существенному ослаблению доллара!

Но и это еще не все... Если Евросоюз достигнет своей целей и через пару-тройку десятилетий станет климатически нейтральным [т.е. достигнет целей "зеленой" повестки, прим.], а Китай достигнет нулевого выброса парниковых газов к 2060 году, то т. н. "нефтяной эре" наступит конец. Соответственно, это будет знаменовать крах доллара в качестве мировой валюты. 

В то же время отмечено, что вряд ли США сдадутся без боя. Если Вашингтону удастся превратить Америку в центр "зеленых" технологий, то может образоваться эффект притяжения. Тогда доллар выстоит.

В качестве резюме необходимо отметить, что теперь становиться понятным, почему Штаты так активно продвигали "зеленую" повестку в Европе. Также именно Вашингтон привел к власти в ряде европейских государств представителей "зеленых". Им абсолютно плевать на классическую экономику. Они работают в интересах США и разрушают промышленность Европы.

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#экономика #доллар #нефть #валюта #геополитика #валюта в россии
Источник: dzen.ru
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