Доллар США завязан на нефть. В связи с переводом к альтернативным валютам в расчетах засилью доллара в мире скоро придет конец

В мировой геополитике происходят по-настоящему тектонические перемены. Происходят они и в мировой экономике, поскольку международные отношения тесно связаны с национальными хозяйствами. Страна, уверовавшая в свою "исключительность" и возомнившая себя мировым гегемоном, постепенно дряхлеет и уходит в тень. Процесс небыстрый, но чему быть - того не миновать. Вероятно, что вместе с гегемонией США пропадет и ценность американского доллара. Похоже, что вечноживые американские президенты, не обеспеченные абсолютно ничем (кроме исключительно "честного" джентльменского слова) порядком всех достали.

реклама

Дни доллара как мировой валюты сочтены. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt. Поиск альтернативной мировой валюты уже начался...

Похоже, что и в Германии, загнанной политикой канцлера Шольца и его "светофорного" правительства в экономическую яму, кое-кто открыл глаза и начал о чем-то догадываться. Конечно, точка зрения немецких экспертов является субъективной, но и она имеет право на существование.

Немецкие аналитики констатируют, что судьба доллара изначально тесно связана с нефтью. Еще под конец Второй мировой войны президент США Рузвельт и король Саудовской Аравии Абд аль-Азиз ибн Сауд договорились о том, чтобы доллар стал основной валютой при расчетах за нефть. Вместо британского фунта. Предприимчивые янки даже здесь умудрились "кинуть" своих союзников и партнеров [прим.].

Саудиты обязались продавать свою нефть исключительно за доллары. Американцы взамен обещали обеспечить военную защиту королевству. Собственно, именно с этого момента и начался расцвет доллара как мировой валюты. Растущий спрос на нефть способствовал росту спроса на американские деньги...

Долгое время в мире действовало негласное правило - если вы хотите купить нефть, то для этого вы должны сначала купить американские доллары. Таким образом США поставили в зависимость от себя большую часть мира.

Но правило, безупречно работавшее на протяжении десятилетий, однажды дало сбой. Еще в 2012 году между Ираном и Китаем было заключено соглашение, согласно которому расчеты за иранскую нефть будут вестись в китайских юанях. Как отмечают немецкие аналитики, вероятно, в настоящее время аналогичные договоренности имеются между Россией и Ираном. Кроме того, еще весной 2022 года появилась информация о том, что Саудовская Аравия готова продавать свою нефть за юани. Правда, не ясно в каком объеме...

А в июне текущего года информационное агенство Reuters сообщило, что Пакистан закупил партию нефти из России и оплатил ее... в юанях! Власти Китая охарактеризовали проведенную сделку как нормальное торговое сотрудничество. Отмечено, что Россия не принимает доллары за свои энергоносители с момента начала специальной военной операции. Также отмечено, что другие государства используют в расчетах альтернативные валюты, например индийскую рупию или дирхам ОАЭ. Последний удобен тем, что привязан к доллару и не несет никаких курсовых рисков.

Как констатируют аналитики Handelsblatt, попытка США изолировать Россию от всего мира оказалась провальной. Все получилось в точности наоборот, в мире появились новые торговые альянсы. Их появление может привести к существенному ослаблению доллара!

Но и это еще не все... Если Евросоюз достигнет своей целей и через пару-тройку десятилетий станет климатически нейтральным [т.е. достигнет целей "зеленой" повестки, прим.], а Китай достигнет нулевого выброса парниковых газов к 2060 году, то т. н. "нефтяной эре" наступит конец. Соответственно, это будет знаменовать крах доллара в качестве мировой валюты.

В то же время отмечено, что вряд ли США сдадутся без боя. Если Вашингтону удастся превратить Америку в центр "зеленых" технологий, то может образоваться эффект притяжения. Тогда доллар выстоит.

В качестве резюме необходимо отметить, что теперь становиться понятным, почему Штаты так активно продвигали "зеленую" повестку в Европе. Также именно Вашингтон привел к власти в ряде европейских государств представителей "зеленых". Им абсолютно плевать на классическую экономику. Они работают в интересах США и разрушают промышленность Европы.