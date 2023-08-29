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Боррель заявил, что санкции в отношении России "работают"
Очередное громкое заявление еврокомиссара по иностранным делам

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В современном геополитическом противостоянии западные политики не перестают удивлять своими заявлениями и действиями, касающимся нашей страны. Как известно, Европейский союз ввел в отношении России уже одиннадцать пакетов санкций. Эффективность этих санкций для самой же Европы под большим вопросом. Даже адекватные западные эксперты неоднократно говорили, что антироссийские меры неэффективны и даже имеют обратный эффект.

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Но кому это интересно? Некоторые чиновники в высоких кабинетах Брюсселя продолжают верить в то, что рестрикции как-то помогут ослабить Россию. В частности, Жозеп Боррель, глава всей европейской дипломатии заверил, что санкции эффективны, что они "работают". Вот что чиновник написал в своем блоге "Да, санкции против России работают", размещенном на страницах Европейской службы внешних связей (EEAS):

С начала российского вторжения на Украину ЕС ввёл 11 пакетов всё более жёстких санкций. Некоторые утверждают, что эти санкции не сработали. Это просто не соответствует действительности.

По сравнению с 2021 годом 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал 2023 года — 75%, а для энергетических товаров падение еще больше — минус 80%.

Также главный европейский дипломат заявил, что санкции не обошли и экспорт товаров из стран Европы в Россию. Падение объемов экспорта достигло 54% по сравнению с 2021 годом.

В общем, в высоких брюссельских кабинетах продолжают верить в эффективность антироссийских санкций. А что еще остается делать, если санкции не принесли ожидаемого эффекта? Согласно данным Всемирного банка, экономика России стала пятой в мире, тогда как ещё в 2022 году наша страна находилась на восьмой строчке рейтинга. В то же время экономики ведущих стран Европы продолжают активно деградировать. 

Хотя может европейский чиновник и прав. Антироссийские санкции действительно работают. Только в обратную сторону. Тут с какой стороны посмотреть.

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#россия #санкции #евросоюз #европа #боррель
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