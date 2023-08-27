Власти Румынии намерены поучаствовать в "истребительной" коалиции

В последнее время только и разговоров, что про истребители F-16 американского производства, стоящие на вооружении европейских стран НАТО. Все дело в том, что одна территория, некогда бывшая процветающей союзной житницей, все же выпросила эти самолеты. Свое принципиальное согласие на передачу машин этого типа из наличия собственных ВВС дали Дания, Нидерланды и Норвегия.

Кто будет переучивать немногочисленных самостийных летчиков на незнакомый тип летательных аппаратов? Первыми о своих намерениях заявили датчане. Потом спикер Пентагона Патрик Рейдер сообщил мировой общественности о том, что летчики повитряных сил будут проходить обучение на американской авиабазе в Аризоне...

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Но младшие товарищи по НАТО решили не отставать от старших. Стало известно, Румыния намерена обучить пилотов ВСУ управления F-16. Об этом в своем интервью изданию Financial Times рассказал румынский премьер-министр Марчел Чолаку:

"Ожидаю оформления документов [для пилотов] в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие [на этом пути]. Насколько нам известно, логистика подготовлена."

Неожиданно, правда? Румыны проявили просто какую-то несвойственную им прыть. Обычно они долго "запрягают". А тут осталось подписать какие-то бумажки. Хотя ничего неожиданного в этом нет. Что-то подсказывает, что вопрос был решен достаточно давно. И в кабинах истребителей, щедро "подаренных" странами НАТО, будут сидеть как раз таки румынские "отпускники". И летать эти F-16 будут с аэродромов Румынии. Вся политика США в отношении "партнеров" по НАТО налицо. Румынов не жалко.