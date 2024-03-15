Нижняя палата бундестага отклонила резолюцию блока ХДС/ХСС.

В нижней палате бундестага прошло заседание по поводу резолюции блока ХДС/ХСС, направленное к правительству Германии, в которой требуется как можно скорее решить вопрос о поставке крылатых ракет Taurus немецкого производства. Ход заседания и голосования транслировался в онлайн режиме на сайте немецкого парламента.

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в ходе заседания прошли жаркие дебаты в ходе которых стало ясно, что большинство немецких фракций против этого предложения, что подтвердилось результатами голосования. Из 690 депутатов за поставку ракет высказались 190, 495 были против, а 5 депутатов воздержались от участия.

Напомним, что это уже не первая попытка согласовать отправку крылатых ракет Украине, но и в тот раз она не увенчалась успехом.