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alexsey100025
Немецкие ракеты Taurus Украине всё-таки не достанутся
Нижняя палата бундестага отклонила резолюцию блока ХДС/ХСС.

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В нижней палате бундестага прошло заседание по поводу резолюции блока ХДС/ХСС, направленное к правительству Германии, в которой требуется как можно скорее решить вопрос о поставке крылатых ракет Taurus немецкого производства. Ход заседания и голосования транслировался в онлайн режиме на сайте немецкого парламента. 

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в ходе заседания прошли жаркие дебаты в ходе которых стало ясно, что большинство немецких фракций против этого предложения, что подтвердилось результатами голосования. Из 690 депутатов за поставку ракет высказались 190, 495 были против, а 5 депутатов воздержались от участия.

Напомним, что это уже не первая попытка согласовать отправку крылатых ракет Украине, но и в тот раз она не увенчалась успехом.

#украина #taurus #бундестаг
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Дато Краснодарский
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Шакро Старый
10:49
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Дато Краснодарский
10:40
ех.. такие статьи были годные. а щя шизофрения . даже читать неинтересно. также как и данте1980. вы в фанатиков преврптились. ты с линуксом. тоесть ты линукс поносить будещ. а данте сони поносить.
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Bearcub
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