В Правительство на рассмотрение направлен соответствующий законопроект

В Правительство России был внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение северных надбавок, а также пересмотр региональных коэффициентов.

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То, что предлагает ввести фракция ЛДПР уже применялось в советское время как стимулирующий инструмент для удержания существующего населения на крайнем Севере, а также привлечения новых людей. В данный момент так называемая северная надбавка и районные коэффициенты рассчитываются индивидуально и в большей степени коммерческими компаниями, привлекающими людей жить и работать вахтовым методом в тяжелых климатических условиях. Тем, кто полностью зависит от государства, история исчисления сложнее, так как расчет идет от оклада, а он как правило, на севере страны не такой уж и большой, учитывая цены на продовольствие, коммунальные платежи и прочие расходы. Даже с учетом всех надбавок на "выходе" получается чтобы просто жить не откладывая ни на что.

Либерал-демократы предлагают отказаться от существующей системы и полного ее пересмотра. Так, на данный момент, региональные коэффициенты составляют от 1,3 до 1,8 в зависимости от территории. В документе же предлагается сделать его минимальным в 2 единицы и чем севернее область, тем выше будет коэффициент. Для тех же, кто уже вышел на пенсию предлагается ввести свои льготы, одна из которых включает в себя компенсацию проезда к месту отдыха в обе стороны ежегодно. В данный момент эта льгота доступна лишь раз в 2 года.

Парламентарии надеются на положительный исход рассмотрения своего предложения в Правительстве. Там будет дана итоговая оценка и насколько реально это реализовать и сколько в конечном счете будет стоить.