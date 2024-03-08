Все это может произойти в ближайшие двое суток.

Американское и британское посольства в России обратились к гражданам своих стран, находящихся в данный момент на территории РФ с призывом воздержаться от посещения массовых мероприятий и всячески избегать мест со скоплением большого количества людей.

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По сведениям данных структур, у них имеются разведывательные данные о том, что в ближайшие двое суток на территории Российской Федерации планируются вылазки террористов с возможными совершениями террористических актов. Гражданам США и Британии, находящимся на данный момент в стране рекомендуется как можно скорее ее покинуть, а если таковой возможности нет, то внимательно следить за всеми информационными сообщениями для оперативной оценки происходящего вокруг. Тем же, кто планирует посетить Россию в ближайшее время рекомендуют воздержаться от поездки и перенести ее на другое время.

Однако, как утверждают в наших силовых ведомствах, эти заявления кажутся странными и больше похоже на попытку посеять панику среди населения.