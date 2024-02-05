Теперь они могут рассчитывать на дальневосточную или арктическую ипотеку.

Начиная с этого дня все участники специальной военной операции на Украине, а также члены их семей могут подавать документы в любом регионе России на ипотеку по программам "Дальневосточная", и "Арктическая" ипотеки. Члены семей участников СВО могут расчитывать на получения ипотек в случае, если последние считаются погибшими. Изменения в программы были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

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Коснулись изменения и медицинских работник и педагогов. Теперь им не нужно подтверждать свой официальный трудовой стаж по специальности. Также увеличилась максимальная сумма ипотечного кредита до 9 миллионов рублей при условии, что площадь квартиры будет более 60-ти квадратных метров.

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Внесенные изменения требуется выполнит до 1 марта 2024 года, а ответственным за исполнение был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.