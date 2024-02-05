Цены на квадратные метры в России будут постепенно снижаться. Но все будет зависеть от конкретно взятого региона и где-то уменьшение цены может быть больше, а где-то меньше.

В последние годы цены росли, однако они достигли своего пика, как заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина на прошедшем недавно заседании, посвященному рынку жилья. Так, она уверена, что цены на квадратные метры в России будут постепенно снижаться. Правда, все будет зависеть от конкретно взятого региона и где-то уменьшение цены может быть больше, а где-то меньше. По крайней мере, ценам дальше расти уже некуда, исключение могут могут составить столичные регионы, где стоимость может просто заморозиться.

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Стоит отметить, что в последние три года в России резко выросла стоимость квадратных метров, однако желающих купить свою квартиру меньше не стало. Вероятно, этому способствовала льготная ипотека, но поскольку те, кто хотел купить, уже купили, застройщики на фоне этого настроили еще миллионы квадратных метров, и новые квартиры там продаются со скрипом. Поэтому очевидно, что либо цены заморозятся, либо пойдут вниз.