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alexsey100025
В правительстве РФ предложили ограничить выезд представителям ряда профессий за границу
Предложение может затронуть носителей государственной тайны, а также другой ценной информации.

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В Совете Федерации предложили на рассмотрение вопрос о запрете выезда за границу, а также тем, кто обладает иной важной и ценной информацией. Прежде всего, это коснется тех лиц, кто задействован на данный момент в крупномасштабных государственных проектах. Идея о вводе запрета на выезд возникла после того, как в Лондоне задержали бывшего губернатора Севастополя.

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал задержание бывшего чиновника: нельзя было его выпускать за границу, тем более во враждебную для России страну. Продолжая, Джабаров добавил, что все, кто имеет или имел доступ к государственным секретам, не должны покидать страну (даже после отставки или увольнения с работы), поскольку таким человеком могут заинтересоваться западные спецслужбы.

К примеру, в спецслужбах уже применяется такая практика, что заступивший на службу офицер сразу же прощается с загранпаспортом. Даже после увольнения из органов или выхода на пенсию запрет на выезд сохраняется какое-то время. В предложении, которое прокомментировал Джабаров, предлагается применить такой опыт.

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Под запрет могут попасть не только чиновники, но и ученые, инженеры-конструкторы и еще ряд других профессий. Предварительно собираются составить список фамилий, на кого распространится запрет, и в случае чего такого человека попросту не пропустят через границу. А чтобы можно было куда-то слетать, потребуется получение специального разрешения на выезд.

#совет федерации
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