Центр развития региональной политики дал несколько рекомендаций главам регионов.

Как пояснили эксперты Центра развития региональной политики, основной "напастью" большинства региональных глав является так называемая медийность, а не наличие реальных дел, в которых нуждаются граждане.

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ЦРРП продемонстрировал доклад под названием "Актуальные управленческие практики регионального госуправления в условиях трансформации экономик", в котором были спрогнозированы основные сценарии управления во всех российских субъектах в 2024 году. Эксперты выделили из всего доклада 3 ключевых момента.

Первое, на что стоит обратить внимание, это развитие и стимулирование внутрирегиональных конкурентных секторов экономики. Для этого потребуется приложить усилия по привлечению инвесторов в регион, так как субъекты, живущие сейчас хорошо благодаря ВПК, не смогут жить так вечно. у СВО тоже есть дата логического завершения. Во-вторых, в ряде регионов среди населения растет недовольство и особенно это касается цен на продукты питания и ЖКХ, растущей эмиграции и экологических проблем в промышленно развитых регионах. И третье, изменить подход в целом при общении и обращениях граждан.

Эксперты также отмечают, что губернаторы способны сгладить углы у существующих проблем и всячески их залакировать. Отмечается, что некоторые главы субъектов не совсем адекватно реагируют на законные требования населения. Для улучшения взаимодействия рекомендуется как можно больше проводить личных встреч с гражданами на местах и ознакомиться с наболевшим, как говорится, наяву, а не ограничиваться стандартными отписками от себя или своих помощников.

Известный политолог Илья Гращенков, руководитель ЦРРП пояснил, что властям всех уровней внутри региона необходимо скооперироваться и работать на благо народа, а не заниматься междуусобными войнами.

В ЦРРП считают, что поскольку все регионы живут по-разному, необходимо уделить особое внимание социальному сектору, куда входят одинокие матери, дети-инвалиды, участники СВО и члены их семей и другие наиболее уязвимые, нуждающиеся в поддержке категории граждан.

Ещё одна из наиболее наболевших проблем по всей стране - жилищно-коммунальное хозяйство. Каждый год "внезапно" наступающая зима оголяет ещё больше проблем, чем их происходит в межсезонье и летом. Кроме того, федеральный центр предоставляет регионам достаточно средств не только на мелкие ремонты, но и на более серьезные. В этом случае придется отчитаться, а нет, можно и кресло потерять.

Кроме того, помимо установленного МРОТ Москвой, есть и так называемый прожиточный минимум и он по всей стране неоднороден. В данном случае рекомендуется подтянуть все социальные выплаты до минимума и хоть как-то облегчить жизнь населения. Еще было отмечено, что главы регионов порой не знают, что у них происходит под носом. Достаточно вспомнить нашумевшую с яйцами, облетевшую всю страну, да так, что пришлось вмешиваться федеральному правительству. Это лишний раз доказывает, что губернаторы не держат "руку на пульсе".

Как бы регионы не старались, зависимость от Москвы все равно сохранится. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Если с какой-то статьи расходов бюджета перевести на другую, то следовательно там образуется брешь, которую и поможет в крайнем случае закрыть федеральный центр.

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И подводя итоги добавим, что в стране в самом разгаре президентская гонка, а это значит, что возможны протесты, провокации и прочие народные волнения. Здесь губернаторам стоит быть внимательней.