Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
alexsey100025
ЦРРП дал губернаторам рекомендации: "Меньше слов, больше дела"
Центр развития региональной политики дал несколько рекомендаций главам регионов.

реклама

Как пояснили эксперты Центра развития региональной политики, основной "напастью" большинства региональных глав является так называемая медийность, а не наличие реальных дел, в которых нуждаются граждане.

реклама

ЦРРП продемонстрировал доклад под названием "Актуальные управленческие практики регионального госуправления в условиях трансформации экономик", в котором были спрогнозированы основные сценарии управления во всех российских субъектах в 2024 году. Эксперты выделили из всего доклада 3 ключевых момента.

Первое, на что стоит обратить внимание, это развитие и стимулирование внутрирегиональных конкурентных секторов экономики. Для этого потребуется приложить усилия по привлечению инвесторов в регион, так как субъекты, живущие сейчас хорошо благодаря ВПК, не смогут жить так вечно. у СВО тоже есть дата логического завершения. Во-вторых, в ряде регионов среди населения растет недовольство и особенно это касается цен на продукты питания и ЖКХ, растущей эмиграции и экологических проблем в промышленно развитых регионах. И третье, изменить подход в целом при общении и обращениях граждан.

Эксперты также отмечают, что губернаторы способны сгладить углы у существующих проблем и всячески их залакировать. Отмечается, что некоторые главы субъектов не совсем адекватно реагируют на законные требования населения. Для улучшения взаимодействия рекомендуется как можно больше проводить личных встреч с гражданами на местах и ознакомиться с наболевшим, как говорится, наяву, а не ограничиваться стандартными отписками от себя или своих помощников.

Известный политолог Илья Гращенков, руководитель ЦРРП пояснил, что властям всех уровней внутри региона необходимо скооперироваться и работать на благо народа, а не заниматься междуусобными войнами.

В ЦРРП считают, что поскольку все регионы живут по-разному, необходимо уделить особое внимание социальному сектору, куда входят одинокие матери, дети-инвалиды, участники СВО и члены их семей и другие наиболее уязвимые, нуждающиеся в поддержке категории граждан.

Ещё одна из наиболее наболевших проблем по всей стране - жилищно-коммунальное хозяйство. Каждый год "внезапно" наступающая зима оголяет ещё больше проблем, чем их происходит в межсезонье и летом. Кроме того, федеральный центр предоставляет регионам достаточно средств не только на мелкие ремонты, но и на более серьезные. В этом случае придется отчитаться, а нет, можно и кресло потерять.

Кроме того, помимо установленного МРОТ Москвой, есть и так называемый прожиточный минимум и он по всей стране неоднороден. В данном случае рекомендуется подтянуть все социальные выплаты до минимума и хоть как-то облегчить жизнь населения. Еще было отмечено, что главы регионов порой не знают, что у них происходит под носом. Достаточно вспомнить нашумевшую с яйцами, облетевшую всю страну, да так, что пришлось вмешиваться федеральному правительству. Это лишний раз доказывает, что губернаторы не держат "руку на пульсе".

Как бы регионы не старались, зависимость от Москвы все равно сохранится. Где-то в большей, где-то в меньшей степени. Если с какой-то статьи расходов бюджета перевести на другую, то следовательно там образуется брешь, которую и поможет в крайнем случае закрыть федеральный центр.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И подводя итоги добавим, что в стране в самом разгаре президентская гонка, а это значит, что возможны протесты, провокации и прочие народные волнения. Здесь губернаторам стоит быть внимательней.  

#политика #москва #губернаторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский заявил о прибытии в Украину систем ПВО, которые сбивают любые российские ракеты
ЕС приняло решение об изъятии доходов от замороженных активов России
СМИ: Поляки поддерживают защиту Польшей воздушного пространства приграничных районов Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
3
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
8
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
4
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
2
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
ИТ-рынок РФ переживает эру классового неравенства во всех сегментах ИТ-отрасли
6
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
США намерены стать одним из основных игроков в отрасли малых модульных реакторов
+
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
6
Samsung Z Fold 6 станет тоньше своего предшественника и получит увеличенную диагональ экрана
1
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
1
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
3
ASML демонстрирует возможности ИИ в создании уникальной рекламы
+
Российский боец палкой отбился от дрона-камикадзе
+
В Telegram появилась возможность отправлять одноразовые мультимедийные всплывающие сообщения
+
В Новосибирской области началось строительство промпарка "Такот Толмачево"
1
SpaceX готовится к третьему испытательному полету Starship в Техасе
1
Xiaomi собирается представить планшет Pad 6S Pro с большим дисплеем и флагманским чипсетом Qualcomm
+

Популярные статьи

Моделирование показало, что Вселенная может обладать сознанием
30
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
78
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
11
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
20
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
8
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
2
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
16
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
6
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
17
О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk
5

Сейчас обсуждают

nazarovoru
17:25
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Вячеслав Власов
17:24
Привычка называется. Юзер может уехать от системного блока, а системный блок из юзера... Но прекрасно понимаю, т.к. сам сторонник ноутов, которые использую как стационарные с кучей проводов. Во-первых...
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Денис Васильев
17:20
Странно Сони перестала платить за статью о них, а ты хвалишь их за бесплатно.
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Transformator11
17:18
Сайт окончательно скатился в жидкое говно. Прощайте оверклокеры. Было ведь время...
В Киеве фантазируют: ВСУ отодвинут «демилитаризованную зону» вплоть до Москвы и Петербурга
nazarovoru
17:10
Статья плагиат. На фотографиях Генри Каввил. Он разбирает свой пк для модернизации. На его странице все это есть.
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Виталик Вакулин
17:07
Блэк рок тратится и тратится.... А падение неминуемо.... И даже при стоимости 1000000000 $ имея даже 1 биткоин живых денег в этой сумме вы не получите.... Клоуны!!!
Бывалые криптоинвесторы ожидают падение цены Биткоина ниже $20000 после халвинга
Pilat2009
17:06
Открываем вики и читаем,что сняла эта замечательная студия за последние 10 лет: 2011—2020 2011 Калачи Москва-не-Москва 2012 Белый тигр Любовь в СССР 2013 Weekend Она 2014 Дневник мамы первокласс...
Мосфильму 100 лет - недавно отметили круглую дату
Serezhka
17:03
Я учился в школе ещё в СССР и у нас была дисциплина - ОБЖ, на которой много чего полезного было, в том числе и оказание первой помощи.
НАУЗ предлагает ввести курс оказания первой мед.помощи с практическими навыками старшеклассникам
Алексей Тимироа
17:01
Ух ты,а в россии они называются бомжи и аффинажники.И хрен найдёшь бесхозную плату
Business Insider: Стартапы зарабатывают до 85 000 долларов в день, перерабатывая электронику
Mixail80
16:58
видимо скоро во всяких джили найдут жучки которые передают "персональные" данные не в штаты :)ну или рисунок протектора будет очень сильно разрушать асфальт "свободы и демократии" :)
В США назвали китайские электромобили угрозой национальной безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем