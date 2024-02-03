рейс был выполнен из подмосковного Жуковского в Сочи.

В Сочи из подмосковного аэропорта Жуковский совершил первый пассажирский рейс самолет Ту-214 авиакомпании Red Wings.

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На рейс Москва - Сочи были распроданы практически все билеты. Пассажиры довольно эмоционально отреагировали на обновленный салон борта, на котором им предстояло лететь. В частности, люди отметили просторный салон, удобные сидения, а по прилету в Сочи остались очень довольны комфортным перелетом.

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Однако, самолеты данной модели будут применяться не только на внутренних рейсах, но и на международных. В планах из аэропорта Домодедово выпускать эти самолеты в Батуми, Ереван, а в недалеком будущем и в Тель-Авив. У авиакомпании далекоидущие планы и парк самолетов состоит не только из этого Ту-214, но также есть Ту-204, а также Ту-214М.