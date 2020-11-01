Новые тесты AMD Ryzen 5 5600X – на 40% быстрее, чем 3600X
SiSoftware выпустила результаты тестов AMD Ryzen 5 5600X. Ресурс Videocardz выложил эти графики с пояснениями.
реклама
Если верить данным, приведенным SiSoftware, 6-ядерник поколения Zen 3 до 40% быстрее, чем прошлогодний Zen 2 (Ryzen 5 3600X).
Издание сообщает, что Ryzen 5 5600X смог обойти даже Intel Core i9-9900K, что можно считать великолепным результатом.
Заметим, что SiSoftware не представила никаких доказательств наличия у них новых процессоров (фото самих ЦП мы так и не увидели).
реклама
реклама
реклама
Выводы SiSoftware по Ryzen 5 5600X: Zen 3 примерно на 15-40% быстрее Zen 2 по всем видам алгоритмов. Таким образом, они дали ему оценку 9/10.
Несмотря на то, что в архитектурном плане новые процессоры не сильно изменились (за исключением перехода к цельной 8-ядерной компоновке CCX) по сравнению с Zen 2, Zen 3 все равно немного быстрее. Если же сравнивать с 3600XT, он не может превзойти его слишком сильно из-за почти идентичного Turbo. Производительность Zen2 XT просто слишком хороша!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила