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SiSoftware выпустила результаты тестов AMD Ryzen 5 5600X. Ресурс Videocardz выложил эти графики с пояснениями.

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Если верить данным, приведенным SiSoftware, 6-ядерник поколения Zen 3 до 40% быстрее, чем прошлогодний Zen 2 (Ryzen 5 3600X).

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Издание сообщает, что Ryzen 5 5600X смог обойти даже Intel Core i9-9900K, что можно считать великолепным результатом.

Заметим, что SiSoftware не представила никаких доказательств наличия у них новых процессоров (фото самих ЦП мы так и не увидели).

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Выводы SiSoftware по Ryzen 5 5600X: Zen 3 примерно на 15-40% быстрее Zen 2 по всем видам алгоритмов. Таким образом, они дали ему оценку 9/10.

Несмотря на то, что в архитектурном плане новые процессоры не сильно изменились (за исключением перехода к цельной 8-ядерной компоновке CCX) по сравнению с Zen 2, Zen 3 все равно немного быстрее. Если же сравнивать с 3600XT, он не может превзойти его слишком сильно из-за почти идентичного Turbo. Производительность Zen2 XT просто слишком хороша!