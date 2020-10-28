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Сегодня, 28 октября, в 20:00 по московскому времени состоится долгожданное событие - презентация новой линейки видеокарт от AMD.

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Как ожидается, глава компании представит публике Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6800. Младшие модели 6700 XT и 6700 будут показаны позднее в этом году.

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Трансляция мероприятия пройдет на официальном YouTube-канале AMD. Скорее всего, будет показано заранее записанное видео на английском языке. Однако, если вы плохо владеете им, то советуем посмотреть рестрим одного из русскоязычных блогеров.

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В качестве примера приведем один из крупнейших техноканалов "Хороший выбор". Они уже переводили презентацию процессоров Ryzen 5000-й серии, так что и в этот раз должны не подкачать.

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С нетерпением ждем вечера, ведь новые видеокарты от AMD в этом году должны составить реальную конкуренцию продукции NVIDIA. Все игроки надеются, что RX 6000 окажутся дешевле и мощнее "зеленых" аналогов. Как будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.