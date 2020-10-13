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Несмотря на обвал рубля, цены на предыдущее поколение видеокарт продолжают снижаться. Народная RTX 3070 выходит уже в конце месяца, и чем ближе дата релиза, тем сильнее обрушиваются прайсы на 2000-ую серию. Сегодня мы подобрали для вас два выгодных варианта NVIDIA GeForce RTX 2080 Super из разных сетевых магазинов.

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Так, например, в Регарде доступна версия Zotac GeForce RTX2080 Super AMP (ZT-T20820D-10P) за 57 960 рублей. Цены на данные карты ещё никогда не были такими низкими:

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Видеокарта работает на частоте 1845 МГц и обладает двухвентиляторной системой охлаждения:

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А в магазине Ситилинк предлагают выгодно купить GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super GV-N208SAORUS-8GC:

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Карта обойдётся чуть дороже: 62 990 рублей. Переплата того стоит - она отличается фирменной подсветкой AORUS, частотой в нагрузке 1860 МГц, а также трёхвентиляторной СО, которая обеспечит низкие температуры:

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Видеокарты обладают внушительной гарантией на 3 года. Частота видеопамяти обеих версий составляет 15 500 МГц. Объём - стандартные 8 Гб. Рекомендуемая производителем мощность блока питания - 650 Вт. Длина обеих моделей около 300 мм - необходимо убедиться, что места в корпусе будет достаточно.

