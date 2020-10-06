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Популярный канал Benchmark выложил очередное тестирование. Сегодня мы выясним, какой процессор лучше подойдёт для новейшей видеокарты GeForce RTX 3080.

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Процессор AMD Ryzen 5 3600 был разогнан до 4.3 ГГц, установлен в материнскую плату Asus Prime X570-Pro и укомплектован 16 Гб памяти DDR4 частотой 3200 МГц.

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В случае с Intel, несмотря на то, что Core i5-10400F был установлен в топовую "материнку" MSI MAG Z490 TOMAHAWK, планки оперативной памяти были искусственно ограничены частотой 2666 МГц. Это сделано потому, что подавляющее большинство покупателей 10400 комбинирует их с бюджетными материнскими платами на чипсетах H410 и B460, для которых это максимально возможная частота.

Видеокартой в обоих случаях выступила EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 со стоковыми частотами.

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Давайте посмотрим результаты тестирования:

Для удобства мы свели их в общую таблицу:

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Удивительно, но оба процессора показали идентичный среднеарифметический FPS, если суммировать его во всех проектах. Где-то чуточку быстрее был Ryzen, а где-то Intel:

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Теперь сравним стоимость процессоров. К сожалению, OEM-версии Ryzen 3600 нет в наличии в магазинах ещё с середины сентября, поэтому давайте посмотрим цену BOX-версий.

В "Регарде" i5-10400F обойдётся в 14 710 рублей, а вот 3600 существенно подорожал - 20 700 рублей. Компании AMD стоит задуматься о своей ценовой политике. C учётом подровнявшейся стоимости бюджетных материнских плат, на данный момент Intel является более выгодным приобретением,