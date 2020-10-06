Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
Популярный канал Benchmark выложил очередное тестирование. Сегодня мы выясним, какой процессор лучше подойдёт для новейшей видеокарты GeForce RTX 3080.
реклама
Процессор AMD Ryzen 5 3600 был разогнан до 4.3 ГГц, установлен в материнскую плату Asus Prime X570-Pro и укомплектован 16 Гб памяти DDR4 частотой 3200 МГц.
В случае с Intel, несмотря на то, что Core i5-10400F был установлен в топовую "материнку" MSI MAG Z490 TOMAHAWK, планки оперативной памяти были искусственно ограничены частотой 2666 МГц. Это сделано потому, что подавляющее большинство покупателей 10400 комбинирует их с бюджетными материнскими платами на чипсетах H410 и B460, для которых это максимально возможная частота.
Видеокартой в обоих случаях выступила EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 со стоковыми частотами.
реклама
Давайте посмотрим результаты тестирования:
Для удобства мы свели их в общую таблицу:
реклама
Удивительно, но оба процессора показали идентичный среднеарифметический FPS, если суммировать его во всех проектах. Где-то чуточку быстрее был Ryzen, а где-то Intel:
реклама
Теперь сравним стоимость процессоров. К сожалению, OEM-версии Ryzen 3600 нет в наличии в магазинах ещё с середины сентября, поэтому давайте посмотрим цену BOX-версий.
В "Регарде" i5-10400F обойдётся в 14 710 рублей, а вот 3600 существенно подорожал - 20 700 рублей. Компании AMD стоит задуматься о своей ценовой политике. C учётом подровнявшейся стоимости бюджетных материнских плат, на данный момент Intel является более выгодным приобретением,
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила