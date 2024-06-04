Для правильной работы искусственного интеллекта на устройстве потребуется не менее 8 ГБ ОЗУ.

Apple планирует внедрение искусственного интеллекта в iOS 18, но часть новых функций вряд ли будут работать на старых iPhone, даже если они появятся в списке совместимых устройств новой операционной системы.

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Сообщается, что некоторые функции искусственного интеллекта на iOS 18 будут обрабатываться на устройстве, а более продвинутые возможности потребуют подключения к серверам Apple.

Ожидается, что собственная программа LLM Apple будет выполнять то, что считается базовыми задачами искусственного интеллекта, и она будет полностью выполняться на устройстве. Другими словами, модель работает на процессоре iPhone, а не в облаке. Неясно, каковы будут критерии базовой задачи, но говорят, что LLM включает код, который определяет, может ли запрос быть обработан на устройстве или требуются сервера Apple.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, для работы функций искусственного интеллекта на устройстве потребуется iPhone 15 Pro или новее. Между тем, ходят слухи, что iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. Таким образом, можно ожидать, что моделям iPhone 15 Plus, iPhone 15 и всем остальным iPhone вплоть до XS будут недоступны некоторые функции ИИ.

Не до конца ясно, какой аппаратный фактор является ключевым требованием для искусственного интеллекта Apple на устройстве, но стоит отметить, что (неподдерживаемые) стандартные модели iPhone 15 имеют 6 ГБ ОЗУ, а поддерживаемые модели Pro — 8 ГБ ОЗУ. Для использования LLM требуется много оперативной памяти из-за огромного количества задействованных параметров, поэтому здесь Apple может столкнуться с аппаратными ограничениями своих собственных устройств.