Samsung рекомендует сделать перезагрузку устройства.

В прошлом месяце Samsung выпустила обновление безопасности Google Play за май 2024 года. Были представлены новые версии сервисов Google, которые предлагали новые функции, а также улучшения производительности и исправления ошибок.

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Однако после майского обновления системы Google Play многие пользователи смартфонов и планшетов Galaxy жаловались, что после установки обновления приложения на их устройствах открываются значительно медленнее, чем раньше.

На корейском форуме сообщества Samsung компания подтверждает, что после установки обновления «скорость запуска приложения замедляется». Однако она утверждает, что эта проблема возникает только когда устройство используется в течение длительного времени после установки обновления.

Samsung рекомендует своим пользователям перезагрузить устройство Galaxy, чтобы восстановить нормальную скорость работы. Компания также советует сделать перезагрузку устройства после установки обновления, даже если они не столкнулись с этой проблемой.