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В сети опубликованы характеристики будущего флагмана Sony Xperia Pro-C
Смартфон Sony Xperia Pro-C станет более компактным и получит специальное антибликовое покрытие на дисплее.

Инсайдер опубликовал на странице в X подробные характеристики еще одного будущего флагманского смартфона Sony Xperia Pro-C.

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По сравнению с Xperia Pro-I предыдущего поколения, одной из особенностей Pro-C является возвращение к компактному дизайну, оснащенному 6,0-дюймовым дисплеем (против 6,5 дюйма) и использованием специального антибликового покрытия. При этом разрешение остается на уровне 2К, как и у Xperia 1 VI.

Xperia Pro-C будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. В базовой версии устройство предложит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки PD мощностью 45 Вт.

Известны также спецификации камер будущего флагмана. Основная камера получит 1-дюймовый сенсор на 50 МП в сочетании с 20-мм объективом для оптической стабилизации изображения с диафрагмой f/1,8. Помимо основной камеры, Pro-C будет дополнен двумя камерами по 12 МП. Одна из них имеет фокусное расстояние 20 мм, но размер сенсора уменьшен до 1/2,9 дюйма, а диафрагма составляет f/2,0. Однако непонятно, каково конкретное назначение этой камеры. Вторая 12-мегапиксельная камера может записывать видео в разрешении 4K со скоростью 120 кадров в секунду. В инсайде не упоминаются широкоугольный и телеобъектив, поэтому Xperia Pro-C, скорее всего, не получит эти два объектива.

Сообщается, что Sony представит Xperia Pro-C в четвёртом квартале этого года.

#смартфон #sony #xperia #xperia pro-c
Источник: ithome.com
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