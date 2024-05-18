Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Стали известны характеристики ноутбука Galaxy Book 4 Edge со Snapdragon X
Ноутбук выйдет в двух версиях: 14- и 16-дюймов.

В начале этого года Samsung представила серию Galaxy Book 4, куда вошли четыре модели ноутбуков. Однако компания готовится расширить линейку и выпустить еще один ноутбук под названием Galaxy Book 4 Edge. Уже сейчас в сети появились подробные характеристики и изображения этой новинки.

реклама

WinFuture сообщает, что у Galaxy Book 4 Edge будет две версии - c 14- и 16 дюймовым экраном. 16-дюймовая модель будет называться Galaxy Book 4 Edge Pro и оснащена чипсетом Snapdragon X Elite, полноразмерной клавиатурой и более емким аккумулятором. Оба ноутбука получат экраны Super AMOLED с разрешением 3K и яркостью 400 нит. Кроме того, они будут оснащены стереодинамиками и разъемом для наушников 3,5 мм.

14-дюймовая модель, в свою очередь, будет иметь младшую версию чипсета Snapdragon X, а также два порта USB Type-C, HDMI и клавиатуру без NumPad. Более крупная модель предложит два порта USB Type-C, дополнительно порт USB Type-A, HDMI и слот для карты microSD. Оба ноутбука также будут иметь подсветку клавиш и большие трекпады. Ожидается, что эти устройства будут обладать высокой энергоэффективностью, а по времени автономной работы они будет конкурировать с последними моделями MacBook от Apple.

Согласно отчету, цена Galaxy Book 4 Edge, вероятно, будет начинаться от $1800, а более крупный вариант, скорее всего, будет дороже. Также на данный момент неизвестны варианты объёма памяти этих ноутбуков.

#samsung #ноутбук #snapdragon x elite #galaxy book 4 edge
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Опубликованы изображения смартфона среднего класса Samsung Galaxy M35 5G с аккумулятором 6000 мАч
Раскрыты ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold 6
На сайте FCC могло появиться упоминание смарт-часов Galaxy Watch FE
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст разобрал сверхбюджетный китайский ноутбук с Ozon — указанный объем ОЗУ оказался фейком
19
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
27
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
3
Need for Speed ​​Underground обновлена модом с полной трассировкой лучей
6
Хакеры показали рабочий способ взлома PlayStation 4 при помощи телевизора LG с технологией Smart TV
6
Российские специалисты создали дрон-камикадзе "Стрела"
1
Появилась фотография с системой Patriot предположительно в Китае
1
Список смартфонов Galaxy, которые поддерживают 120 FPS в PUBG: Mobile
3
Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
+
The New York Times: НАТО всё ближе к принятию решения по отправке войск для обучения ВСУ
2
Samsung выпускает обновление One UI 6.1 для ряда моделей смартфонов среднего класса
1
Samsung распространяет обновление безопасности для Galaxy S24
1
Чем опасен отказ сотовых операторов от сетей 3G, и кто пострадает в ходе экономии и оптимизации
2
Геоинженерный эксперимент остановлен из-за проблем с безопасностью для здоровья граждан
+
ВС РФ захватили в качестве трофея редкую роботизированную платформу THeMIS
+
Перед выходом настольных процессоров Ryzen 9000 компания AMD снижает цену на Ryzen 7 7800X3D
3
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
+
В Санкт-Петербурге отказываются от европейских авто
+
В ночь на 17 мая российская армия провела ракетные удары по военным объектам Украины
2
Сотрудник службы безопасности OpenAI покинул компанию из-за страха потери контроля над ИИ
+

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
158
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
1
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
7
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
37
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
31
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
19

Сейчас обсуждают

Андрей Богданов
20:36
Китайцы покупают у пиндосов на 170 лярдов. И продают на 500. Заставить пиндосов покупать за юани непростая задача мягко говоря. Практически невозможная. Ведь вся их национальная идея это рисовать фант...
Китай продал рекордный объём госдолга США за все время
Павел Ку
20:36
Не понимаю, почему вам столько дизлайков поставили. Очень тонкий стёб над автором
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
valderm
20:35
да, да, нейтронная бомба тебе в голову, чудило
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
valderm
20:31
дебильный корпус как и хозяин
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
valderm
20:26
ты видать долбошлеп - у меня корпус Cooler Master, которому 15 лет - там отсеков под HDD 3.5 - 6 штук и 4 отсека 5.25, весит корпус 13 кг и место для БП снизу и решетка на лицевой панели и сверху с пр...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Красный Космос
20:25
он долпоёп, не трать время
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
sidreshot
20:23
Не просри админа как говорится. Проблема от кривых рук и от не понимания. Что самое смешное - в windows тоже самое!
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Cowboy Huggies
20:22
Сначала ставиться пароль для суперпользователя sudo passwd root, а потом уже можно увеличить привилегии написав su и введя пароль и не надо ничего выдумывать.
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
sidreshot
20:17
>> С проблемой "...is not in the sudoers file..." не сталкивались наверное только пользователи Windows, но в Linux проблема до сих пор встречается, хотя казалось бы, проблема древняя как мир, и пусть ...
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Cowboy Huggies
20:16
Не осилит он.
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем