Ноутбук выйдет в двух версиях: 14- и 16-дюймов.

В начале этого года Samsung представила серию Galaxy Book 4, куда вошли четыре модели ноутбуков. Однако компания готовится расширить линейку и выпустить еще один ноутбук под названием Galaxy Book 4 Edge. Уже сейчас в сети появились подробные характеристики и изображения этой новинки.

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WinFuture сообщает, что у Galaxy Book 4 Edge будет две версии - c 14- и 16 дюймовым экраном. 16-дюймовая модель будет называться Galaxy Book 4 Edge Pro и оснащена чипсетом Snapdragon X Elite, полноразмерной клавиатурой и более емким аккумулятором. Оба ноутбука получат экраны Super AMOLED с разрешением 3K и яркостью 400 нит. Кроме того, они будут оснащены стереодинамиками и разъемом для наушников 3,5 мм.

14-дюймовая модель, в свою очередь, будет иметь младшую версию чипсета Snapdragon X, а также два порта USB Type-C, HDMI и клавиатуру без NumPad. Более крупная модель предложит два порта USB Type-C, дополнительно порт USB Type-A, HDMI и слот для карты microSD. Оба ноутбука также будут иметь подсветку клавиш и большие трекпады. Ожидается, что эти устройства будут обладать высокой энергоэффективностью, а по времени автономной работы они будет конкурировать с последними моделями MacBook от Apple.

Согласно отчету, цена Galaxy Book 4 Edge, вероятно, будет начинаться от $1800, а более крупный вариант, скорее всего, будет дороже. Также на данный момент неизвестны варианты объёма памяти этих ноутбуков.