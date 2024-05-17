X50 Ultra получил Snapdragon 8s Gen 3 и телеобъектив со 100-кратным зумом.

Motorola представила Moto X50 Ultra в Китае, цена которого начинается от 3999 юаней ($555).

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Moto X50 Ultra получил 6,7-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой экрана 144 Гц. Устройство работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с максимальным объёмом памяти 16 ГБ + 1ТБ. X50 Ultra получил аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 125 Вт + беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Устройство использует интерфейс USB 3.1 Gen2 и поддерживает Wi-Fi 7.

Смартфон оснащен 1/1,3-дюймовой основной камерой OV50H на 50 МП + сверхширокоугольным объективом JN1 на 50 МП + телеобъективом OV64B на 64 МП с 3-кратным оптическим зумом и со 100-кратным цифровым зумом с адаптивной стабилизацией изображения AI. На дисплее расположена фронтальная камера на 50 МП.

Что касается внешнего вида, то в Moto X50 Ultra используется металлическая рамка + корпус из цельного дерева и стекла толщиной 8,59 мм и весом 197 г. Смартфон защищён от пыли и влаги по стандарту IP68.

Moto X50 Ultra будет доступен для предварительной продажи уже сегодня, 16 мая, и поступит в продажу 24 мая. Конкретные цены на смартфон следующие:



12 / 256 ГБ - $555

12 / 512 ГБ - $595

16 ГБ / 1 ТБ - $650