Motorola Razr 50 Ultra скоро поступит в продажу в США под названием Razr+ 2024.

Motorola Razr 50 Ultra скоро поступит в продажу на рынке США под названием Moto Razr+ 2024. Инсайдер Стив Хеммерстоффер (он же OnLeaks) поделился характеристики этого устройства.

Motorola Razr 40 Ultra

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Смартфон будет оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2640 x 1080p. Дисплей на задней панели сохранит размер 3,6 дюйма. Он оснащён новейшим чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается камер, то устройство будет иметь двойную заднюю камеру с широкоугольным объективом на 50 МП и 2-кратным телеобъективом на 50 МП, а также фронтальную камеру на 32 МП.

Razr 50 Ultra / Razr+ 2024 будет оснащён большим аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки. Кроме того, устройство будет иметь поддержку eSIM и водонепроницаемость IPX8, а также сканер отпечатков пальцев и распознавание по лицу. Смартфон будет работать на Android 14 из коробки.



Motorola Razr 50 Ultra будет доступен в трех цветовых вариантах: Midnight Blue, Spring Green и Hot Pink.