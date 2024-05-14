По слухам, компания серьёзно прокачает встроенные приложения с помощью ИИ в обновлении iOS 18.

Apple планирует внедрить искусственный интеллект в свои встроенные приложения. Apple Insider сообщает, что приложения «Заметки» и «Диктофон» будут оснащены функциями транскрипции и обобщения аудио в режиме реального времени.

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Для этого в приложениях появится специальная кнопка, при нажатии на которую можно будет получить транскрипцию аудиозаписи, а «Заметки» дополнительно получат возможность обработать текст и выделить в нём ключевые моменты. По данным тестировщиков, новые фишки должны появиться с релизом iOS 18. Касательно поддержки русского языка пока нет точной информации.

Apple действительно старается не отставать от рынка и уже начала внедрять искусственный интеллект в свои устройства. Часть операций будет производиться на аппаратном уровне, а остальное будет обрабатываться на серверах Apple. Также известно, что функциями ИИ оснастят Safari, Spotlight, «Календарь» и «Напоминания». Подробнее о новых ИИ-функциях в iOS 18 Apple должна рассказать на WWDC, которая пройдёт с 10 июня.