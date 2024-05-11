Похоже, Samsung собирается вернуться к использованию 16 ГБ ОЗУ в своих флагманах.

Было время, когда Samsung оснащала свои флагманы S20 Ultra и 21 Ultra оперативной памятью объёмом 16 ГБ. Однако позже решила сократить объём ОЗУ до 12 ГБ, начиная с S22 Ultra. Что ж, похоже, компания решила вернуть ОЗУ большего объёма в своём новом флагмане.

Samsung Galaxy S24 Ultra

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В то время, как китайские производители продолжают с каждым разом увеличивать оперативную память на своих флагманах, Samsung либо уменьшает конфигурацию, либо остается на той же. Но ходят слухи, что будущий Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, сохраняя базовую память неизменной.

Инсайдер с ником Sawyergalox в X утверждает, что Galaxy S25 Ultra может получить до 16 ГБ оперативной памяти, что на 4 ГБ больше, чем у S24 Ultra. Входные данные основаны на том, какие характеристики тестируются на прототипе модели. Поскольку, по слухам, Gemini Nano v2 также будет доступен в следующих флагманах, может потребоваться больше оперативной памяти.

Помимо этого, ожидается, что в серии Galaxy S25 будет представлен новый дизайн, сохраняя фирменный внешний вид Galaxy S22 Ultra.

Что касается других характеристик, скорее всего, флагман будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, разработанный специально для Galaxy. Система камер также может быть улучшена за счет усовершенствованных датчиков изображения.

Презентация Galaxy Unpacked, на котором Samsung анонсирует серию Galaxy S25, должна состояться в начале 2025 года.