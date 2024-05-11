Honor может представить смартфоны серии Honor 200 к концу мая.

Компания Honor работает над новыми смартфонами Honor 200 и 200 Pro. В сети уже появились рендеры флагманской версии, однако их опроверг Цзян Хайронг, директор по маркетингу Honor China. Тем временем инсайдер Digital Chat Station поделился характеристиками дисплея и системы камер будущего Honor 200 Pro.

Неофициальный рендер Honor 200 Pro

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DCS пишет, что Honor 200 Pro будет оснащен слегка изогнутым экраном с разрешением 1,5K. Что касается камер, то утечка указывает на 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения (OIS). В сообщении также упоминается 32-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и возможностью 50-кратного цифрового зума.

Ранее предполагалось, что смартфон будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3. Ходят слухи, что базовая модель Honor 200 получит Snapdragon 8s Gen 3, который имеет ту же архитектуру ядра, что и 8 Gen 3, но с пониженной тактовой частотой. Можно ожидать, что Honor 200 обеспечит тот же уровень производительности, что и модель Pro.

Что касается запуска, утечки предполагают, что Honor может представить смартфоны серии Honor 200 к концу мая.