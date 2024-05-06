Инсайдер DCS раскрыл характеристики камер и экрана грядущих флагманов Xiaomi 15.

Xiaomi разрабатывает новую флагманскую линейку Xiaomi 15, которая одной из первых получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что в линейку войдут две модели: стандартный Xiaomi 15 и Pro-версия. Некоторые характеристики смартфонов стали известны за несколько месяцев до их выхода, а теперь появилась информация об экране и камерах.

Xiaomi 14 Pro

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По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro будет оснащен изогнутым экраном 2K. Инсайдер сообщает, что экран 15 Pro не будет сильно отличаться по размеру от экрана 14 Pro. В то же время стандартный Xiaomi 15 может получить плоский дисплей, аналогичный предшественнику.

По словам того же инсайдера, Xiaomi 15 Pro также получит более улучшенный модуль камеры. Внутри модуля может быть тройная камера, включая основную камеру на 50 МП и перископический объектив на 50 МП с возможностью макросъемки. Сообщается, что основной датчик будет иметь большую диафрагму по сравнению с Xiaomi 14 Pro.

Ожидается, что флагманы дебютируют примерно в начале октября. Остаётся ждать официальных анонсов от компании Xiaomi.