Игра будет доступна для iPhone 15 Pro и iPad с чипом M1 или новее.

Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage выйдет в App Store 6 июня и будет доступна для iPhone 15 Pro и iPad на чипе Apple M1 или новее.

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В App Store уже появилась возможность предзаказа Assassin's Creed Mirage, но на данный момент там указана дата выпуска 10 июня. Компания заявляет, что в игру можно будет играть бесплатно в течение 90 минут, а затем игроки смогут разблокировать полный доступ за 49,99 долларов.

Assassin’s Creed Mirage впервые была выпущена для Xbox, PlayStation и Windows в октябре. Ubisoft заявляет, что версии игры для iPhone и iPad предлагают тот же опыт, что и консольная версия, но с сенсорным управлением.

Благодаря процессору Apple A17 Pro на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появилась поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей, что позволило улучшить рендеринг графики в играх. Мощность этого чипа позволяет установить на iPhone больше игр AAA-класса, включая Resident Evil и Death Stranding Director's Cut.